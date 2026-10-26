Дефицит продуктов , по прогнозу представителей мясной отрасли, может стать одной из причин роста стоимости свинины в течение следующего года.

Такой прогноз обнародовала ассоциация "Мясной отрасли".

Специалисты ассоциации «Мясная отрасль» предупреждают: из-за потери поголовья перерабатывающим предприятиям могут не хватить животных. Закупочная цена живых свиней, по их оценке, способна превысить 100 грн за килограмм.

Важно различать закупочную стоимость живого веса и цену мяса в магазине. Прогноз свыше 100 грн касается именно первого показателя, а не розничной стоимости свинины.

Как африканская чума влияет на рынок

По данным Госстата, на начало сентября 2026 года в Украине насчитывалось 4,64 млн. свиней. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего сократилось поголовье в хозяйствах населения - на четверть, до 1,26 млн животных.

В регионах, где фиксируют вспышки АЧС, сейчас наблюдается избыток свиней. Поэтому закупочные цены там снижаются. Однако дальнейшее сокращение количества животных может привести к нехватке сырья для мясоперерабатывающей отрасли.

Дефицит продуктов в данном сегменте пока остается прогнозом. Но если поголовье продолжит уменьшаться, производителям будет сложнее обеспечивать стабильные объемы поставок, а потребители могут столкнуться с более высокими ценами.

Сколько стоят свиньи в ближайшее время

На период с 26 октября по 1 ноября ассоциация «Мясная отрасль» прогнозирует закупочную цену на уровне 72–73 грн за килограмм живого веса. Это примерно на 6% больше, чем на прошлой неделе. Средний показатель вырос на 4 грн. за килограмм, хотя в регионах со вспышками болезни цены продолжают снижаться.

Для сравнения, на польском рынке ориентир составляет 4,36 злотых за килограмм живых свиней. В Германии цена полутуши свиней соответствующей кондиции ожидается на уровне 1,40 евро за килограмм без НДС.

По данным Госстата, в сентябре 2026 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Украине на 1,9% за месяц. Среди товаров, цены на которые выросли были мясо и мясопродукты. Приведет ли сокращение поголовья к такому удорожанию свинины, как прогнозируют аналитики, будет зависеть от дальнейшей ситуации в отрасли.