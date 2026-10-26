Блокировка счетов в Украине станет менее продолжительной после полного погашения долга при определенных законом условиях.

Блокировку счетов за небольшие задолженности теперь смогут отменять автоматически, без отдельного обращения человека к исполнителю.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.



Новые правила вступили в силу 23 октября 2026 года. Они предусмотрены Законом №4833-IX, который изменяет порядок исполнения судебных решений и предусматривает цифровизацию части процедур.

Ранее после оплаты штрафа или иного долга гражданину нередко приходилось дополнительно обращаться к исполнителю, подтверждать перевод и ждать соответствующего постановления. Теперь автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) сможет самостоятельно сформировать уведомление о погашении задолженности и передать его учреждениям.

Когда снимут арест со средств

Автоматическая процедура касается производств, в которых сумма взыскания не превышает десяти минимальных зарплат. В 2026 году этот порог составляет 86470 гривен. По данным Министерства юстиции, по состоянию на октябрь такая или меньше фигурировала в 92% открытых исполнительных производств.

После поступления уведомления банк должен снять арест не позднее следующего дня. Сведения о должнике также должны быть исключены из Единого реестра должников.

Однако важно погасить не только основную задолженность. Общая уплаченная сумма должна покрывать все надлежащие платежи: исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя, расходы по производству и штрафы, если их нужно взыскать.

Следовательно, Блокировка счетов после уплаты долга при соответствующих условиях больше не потребует длительного оформления документов. В то же время, автоматический механизм не означает, что любой арест исчезнет сразу после перевода денег.

Какие еще изменения предусмотрены

Закон также расширяет электронный обмен данными между исполнителями, банками и государственными реестрами. Это позволит быстрее получать информацию о счетах и ​​имуществе должников. Кроме того, предусмотрен механизм возобновления ранее возвращенного исполнительного производства без возбуждения нового дела.

Проверить информацию о задолженности можно в Едином реестре должников, а более подробные сведения о производстве — в автоматизированной системе исполнительного производства. Часть услуг доступна также через Действие.