Из-за усиления российских обстрелов жители Запорожья массово переезжают в Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую и Черкасскую области. На переезд семьи с вещами и первым месяцем аренды понадобится не менее 80 тысяч гривен.

Аренда жилья на западе Украины дорожает вместе со спросом переселенцев, а жители Запорожья уже считают, во сколько обойдется эвакуация в тыл: только переезд семьи с вещами и первой арендой тянет минимум на 80 тысяч гривен. О расходах переселенцев рассказало «Суспільне», данные рынка приводит 24 Канал.

Сколько стоит перевезти вещи из Запорожья

Из-за ежедневных авиаударов и ракетных обстрелов жители Запорожья массово ищут жилье в более безопасных областях. Перевозка вещей грузовиком на расстояние около 650 километров стоит 20–21 тысячу гривен, а час работы каждого грузчика добавляет еще 400 гривен.

Более дешевый способ — отправить имущество почтой с доставкой «от двери до двери»: перевозка 20 коробок обойдется примерно в 7 тысяч гривен. Для тех, кто выезжает срочно, разница в 13–14 тысяч гривен становится решающей.

Сколько стоит аренда квартиры в тыловых областях

Основное финансовое давление на переселенцев создает долгосрочная аренда жилья. Как отмечает риелтор Татьяна Федурко, стоимость недвижимости в тылу напрямую отражает ситуацию на фронте: как только в прифронтовых городах становится опаснее, спрос и цены в центральных областях растут.

Для примера: в Черкассах аренда обычной двухкомнатной квартиры обходится в 16–22 тысячи гривен в месяц, а в новостройках однокомнатные стартуют от 25 тысяч гривен. В Хмельницком и Тернополе жилье дешевле на 5–10%, чем в Черкассах.

Зато Винница, Ивано-Франковск, а особенно Львов и Ужгород держат самые высокие цены в стране. С учетом первого месяца проживания, залога и комиссии риелтора семьям нужно иметь сразу от 50 до 60 тысяч гривен только на заселение.

Как менялись цены на аренду в других регионах

Ситуация на рынке аренды сильно зависит от уровня безопасности региона. В Киеве осенью спрос на аренду квартир упал на 20–22%, однако медианная стоимость однокомнатной зафиксировалась на уровне 16,5 тысячи гривен в месяц.

Как уменьшить расходы на переезд в тыл

Самая большая разовая статья — это первый месяц аренды плюс залог и комиссия риелтора: 50–60 тысяч гривен сразу. Поэтому стоит заранее сравнивать цены по нескольким городам: в Хмельницком и Тернополе жилье в среднем на 5–10% дешевле, чем в Черкассах.

Сэкономить можно и на вещах: пересылка 20 коробок почтой стоит около 7 тысяч гривен против 20–21 тысячи за грузовик. Но даже по минимальному подсчету суммарный бюджет переезда семьи из Запорожья — минимум 80 тысяч гривен.

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