Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует, что до конца года хлеб в Украине может подорожать на 5-10% из-за дорогого топлива и логистики.

Подорожание продуктов в Украине до конца года получило новое подтверждение — теперь и от пекарей. Хлеб, один из главных продуктов на столе, до конца года может измениться в цене в пределах 5-10%, если не усилятся военные риски.

Такой прогноз в комментарии Укринформу озвучил президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко, отвечая на вопросы Украинского Радио. По его словам, пекарская отрасль в Украине очень конкурентная, и именно это главный предохранитель от необоснованного роста цен.

Помогает удерживать цену и более дешевая мука: она подешевела из-за проблем с экспортом зерновых. Впрочем, эту экономию полностью съедают другие составляющие себестоимости — топливо, логистика, работа на генераторах, а также неединичные удары по предприятиям.

«Только за счет топлива составляющая логистики в батоне выросла на 60 копеек. То есть все, что производитель сэкономил за счет более дешевой муки, нивелировалось из-за дорогой логистики», — пояснил Дученко.

Отдельно президент ассоциации обратил внимание на торговую наценку. На некоторые сорта хлеба она ограничена и не превышает 10%, причем именно массовые хлеба попадают под эти ограничения. Магазин, по его словам, зарабатывает не на наценке на хлеб, а на том, что покупатель вместе с хлебом берет другие сопутствующие товары.

Почему хлеб все равно дорожает

Конечную цену на полке формирует не только мука. В нее еще заложены 20% НДС, которые покупатель платит государству, а также упомянутые расходы на логистику, топливо и энергообеспечение. «На весь продукт идет торговая наценка и налог», — подчеркнул Дученко.

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