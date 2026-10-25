Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 26 октября по 1 ноября обещает умеренную осеннюю прохладу: максимум днём составит +14°, а минимум опустится до +10°, возможные осадки ожидаются лишь в понедельник.

Дожди и резкое похолодание прошлой недели уступят место более спокойной погоде — в Киевской области с 26 октября по 1 ноября синоптики прогнозируют умеренную осеннюю прохладу без резких перепадов температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +10° до +14°, а ночная — от +6° до +12°.

В понедельник, 26 октября, воздух днём прогреется до +13°, ночью — до +12°, небо будет облачным с прояснениями, возможны осадки.

Вторник, 27 октября, станет самым тёплым днём недели: столбики термометров днём поднимутся до +14°, ночью похолодает до +10°, небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 28 октября, температура опустится до +10° днём и +6° ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 29 октября, днём потеплеет до +12°, ночью — до +7°, переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 30 октября, воздух прогреется до +11° днём, ночью похолодает до +6°, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, температура удержится на отметке +10° днём, ночью — +7°, облачно с прояснениями, без осадков.

Воскресенье, 1 ноября, завершит неделю температурой +10° днём и +7° ночью, переменная облачность, без осадков.

Таким образом, самым тёплым станет вторник, 27 октября, с температурой +14°, а самым прохладным — среда, 28 октября, когда воздух прогреется лишь до +10°. Перепад температур за неделю составит 4°, а осадки прогнозируют только в понедельник, 26 октября.

Поскольку существенного похолодания не ожидается, а осадки возможны лишь в понедельник, 26 октября, жителям области стоит иметь при себе зонт именно в начале недели и быть внимательными за рулём из-за возможной скользкой дороги. Из-за ночных температур, опускающихся до +6°, стоит одеваться теплее, особенно в вечернее и утреннее время, — это актуально прежде всего для людей пожилого возраста.

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