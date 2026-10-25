Графики отключения света в Киевской области на 26 октября предполагают плановый перерыв в электроснабжении части Переяславской общины.

Графики отключения света в Киевской области на 26 октября связаны с профилактическими работами в электросетях, которые должны провести ДТЭК Киевские региональные электросети.

По информации Переяславского городского совета , специалисты планируют выполнить технические мероприятия для повышения надежности поставок электроэнергии и предотвращения аварийных ситуаций. Работы будут продолжаться в течение дня.

Где не будет электричества 26 октября

В Переяславе ограничения запланировали с 08:30 до 19:00. Без электроснабжения могут остаться дома по следующим адресам:

улица Героев Днепра - дома № 56, 58, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66-69А, 70А-78Б, 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94;

улица Каранская - № 19, 23 и 25;

улица Владимира Правика - № 16;

улица Степная - № 14.

Жителям указанных домов следует учесть запланированные ограничения при планировании домашних дел. По возможности лучше заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства.

Что нужно знать жителям общества

Графики отключения света в Киевской области на 26 октября касаются перечисленных адресов в Переяславе. В сообщении городского совета указано плановое время начала работ - 08:30, а завершение - 19:00.

Графики отключения света в Киевской области на 26 октября обнародовал Переяславский городской совет со ссылкой на планируемые работы оператора электросетей. Информация касается планового обесточивания, поэтому жителям следует следить за возможными обновлениями официальных сообщений.