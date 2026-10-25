Резервное электроснабжение уже важнее лишних квадратных метров: опрос OLX показал, как за год изменились критерии выбора жилья среди покупателей и арендаторов.

Жилье по "єВідновлення": что нужно знать о покупке квартиры теперь формируют те же изменения на рынке: в 2026 году украинцы оценивают квартиру не только по цене, площади и расположению, но и по тому, смогут ли в ней комфортно жить во время отключений света и отопления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на опрос OLX Недвижимость, который зафиксировал заметные изменения в поведении покупателей и арендаторов.

Что стало важным для покупателей квартиры

Стоимость остается главным критерием: на нее обращают внимание 82% потенциальных покупателей. Далее идут площадь (79%), количество комнат и район расположения (по 77%). Планировка, ремонт и степень готовности важны для 76% опрошенных, инфраструктура и внешний вид дома — для 73%, а этаж — для 72%.

Самый показательный сдвиг — резкий рост спроса на автономность. Резервное электроснабжение теперь учитывают 68% покупателей, тогда как год назад этот показатель составлял лишь 49%. Столько же — 68% — обращают внимание на автономное отопление.

Кроме того, 67% покупателей смотрят на расстояние до стратегических объектов, а 60% — на наличие укрытия в доме. Для сравнения: близость к метро важна лишь для 46% респондентов, а к центру города — для 45%. Безопасность и автономность вытеснили традиционные преимущества расположения.

«Цена и расположение остаются основными характеристиками жилья, однако сегодня люди оценивают объект гораздо шире. Важно уже не только то, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить при различных обстоятельствах», — отметила руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Приобрести недвижимость в течение ближайшего года планируют 42% опрошенных, еще 36% рассматривают покупку в перспективе от одного до пяти лет.

Что важно тем, кто арендует жилье

Для арендаторов цена также ключевая — ее назвали важной 82% участников опроса. Для 68% имеют значение район и близость к общественному транспорту, а расстояние до стратегических объектов учитывают 66%. Количество комнат и близость к работе важны для 65%, планировка и ремонт — для 61%.

Отдельного внимания заслуживает резервное электроснабжение: оно важно для 60% арендаторов, тогда как площадь жилья — лишь для 59%. Возможность пользоваться электроприборами во время блэкаутов уже важнее лишних квадратных метров.

Остальные критерии: инфраструктура и этаж — 57%, автономное отопление и укрытие — по 54%, близость к центру и парковка — по 41%, вид из окна — 40%. Самым популярным вариантом долгосрочной аренды остаются квартиры (90%), дома интересуют 26%, таунхаусы — 5%.

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