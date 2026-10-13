Військові та їхні родини, чиє житло знищила війна, можуть придбати квартиру чи будинок за житловим сертифікатом «єВідновлення», але на оформлення угоди після бронювання коштів відведено лише 30 днів.

Компенсація за знищене житло у «єВідновленні» та купівля нової квартири — питання, яке стосується тисяч військових, чиї домівки зруйнувала війна. Житловий сертифікат дозволяє обрати нове помешкання, але після бронювання коштів на оформлення договору купівлі-продажу відведено лише 30 днів.

Порядок дій власника сертифіката описали на офіційному порталі «Дія», передає Новини.LIVE. Програма покликана допомогти власникам знищеної нерухомості: щоб претендувати на компенсацію, зруйноване житло має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав, розташовуватися на неокупованій території України або в зоні активних бойових дій і не підлягати відновленню.

Хто може отримати житловий сертифікат

Сертифікат «єВідновлення» призначений власникам нерухомості, знищеної внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Суму компенсації визначає спеціальна комісія за затвердженою урядом формулою — після позитивного рішення дані про сертифікат з'являються у застосунку «Дія» та зберігаються в Реєстрі пошкодженого і знищеного майна.

Сам сертифікат діє п'ять років із моменту отримання. Водночас для використання коштів після їхнього бронювання встановлено окремий, набагато коротший строк — рівно 30 днів.

Як купити квартиру за сертифікатом: покрокова інструкція

За сертифікатом можна придбати квартиру, приватний будинок, кімнату чи інше житлове приміщення — як на первинному, так і на вторинному ринку. Кошти також можна спрямувати на інвестування в житло на етапі будівництва або використати як перший внесок за програмою «єОселя».

Перш ніж обирати об'єкт, варто перевірити документи на нерухомість і переконатися, що продавець готовий укласти угоду з використанням державної компенсації.

Далі треба подати заяву на бронювання коштів через послугу «Бронювання коштів за житловим сертифікатом» на порталі «Дія». Заява подається безкоштовно: потрібно авторизуватися в кабінеті, обрати сертифікат, за потреби оновити контактні дані, перевірити інформацію та підписати заяву.

Після підтвердження резервування слід узгодити з нотаріусом оформлення угоди: він перевірить документи покупця і продавця, право власності на об'єкт та порядок розрахунків. Окремо треба уточнити процедуру припинення права власності на знищене житло — це роблять до підписання договору.

Фінальний крок — підписання договору купівлі-продажу, де сертифікат вказано як спосіб оплати, а зарезервовані кошти перераховуються на рахунок продавця.

Які документи потрібні для бронювання через ЦНАП або нотаріуса

Оформити бронювання можна не лише онлайн, а й у ЦНАПі чи в нотаріуса. Для цього знадобляться:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

дані про раніше подане заявлення на компенсацію.

Скільки часу дається на покупку квартири

Строк обробки заяви залежить від руху електронної черги та наявності фінансування. Якщо коштів на виплату тимчасово бракує, заявка може очікувати своєї черги — тож сама подача ще не означає, що можна одразу підписувати договір.

Коли резервування підтверджено, у власника є 30 днів, щоб знайти житло й оформити угоду. Тому ще до подання заяви варто визначитися з бюджетом, районом, площею квартири та готовністю продавця працювати за програмою.

Що робити, якщо сертифіката не вистачає на квартиру

Якщо обрана нерухомість коштує дорожче за суму компенсації, різницю можна покрити власними коштами або скористатися сертифікатом як першим внеском за «єОселею» — за умови, що покупець відповідає її вимогам. Порядок доплати варто заздалегідь узгодити з нотаріусом.

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