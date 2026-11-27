За даними Держстату, у жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,8% за місяць, а річна інфляція сягнула 11%. Найбільше подорожчали овочі, м'ясо та пальне.

Ціни на базові продукти в Україні зростають швидше за доходи. За даними Держстату, у жовтні 2026 року споживчі ціни підскочили на 1,8% порівняно з вереснем, а в річному вимірі інфляція досягла 11%.

Найбільше по гаманцях вдарив продовольчий кошик. На гуртовому ринку «Столичний» у Києві уманські колючі огірки нового обороту продають уже по 200 гривень за кілограм, гладкі огірки - по 160, а турецькі - по 145-150 гривень. Томати поки дешевші: червоні коштують 70 гривень за кілограм, рожеві - від 110 до 140 гривень.

Не відстає і м'ясо. В Асоціації «Свинарі України» попереджають, що свинина здатна подорожчати до 400 гривень за кілограм, якщо скорочення поголів'я свиней триватиме такими темпами.

На цінах позначається і пальне, яке тягне за собою вартість перевезень та логістики. За даними Держстату, у жовтні найбільше за місяць подорожчали овочі, пальне та мастила, а також окремі продукти харчування.

Через посилення інфляційного тиску Національний банк 29 жовтня підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту - до 16,5%. Рішення покликане охолодити ціни, проте до кінця року продукти харчування лишатимуться найчутливішими до подорожчання.

Що буде з цінами до кінця року

За даними Держстату, базова інфляція у жовтні зросла на 1,4% порівняно з вереснем, у річному вимірі - до 9,7%. Зростання цін охопило не лише продукти, а й більшість споживчого кошика, тож до кінця року інфляційний тиск, найімовірніше, лишиться відчутним.

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Щоб частково компенсувати подорожчання, варто уважно контролювати витрати, користуватися програмами державної підтримки та купувати сезонні продукти там, де вони дешевші.

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