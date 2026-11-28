Власник може офіційно закріпити машину за іншою людиною, щоб штрафи з камер автофіксації приходили тому, хто реально за кермом. Розповідаємо, як оформити належного користувача та як скасувати призначення.

Документи для водіїв поповнилися корисною процедурою призначення належного користувача авто. Офіційно закріпивши машину за іншою людиною, ви гарантуєте, що штрафи за порушення ПДР, зафіксовані камерами автоматично, надходитимуть саме тому, хто реально сидить за кермом.

Оформити призначення можна двома способами: онлайн та офлайн, повідомляє NewsAuto. Онлайн процедуру роблять через Кабінет водія або застосунок «Дія». Обидві сторони підписують заявку, і вже за кілька хвилин у системі з'являється електронне свідоцтво про реєстрацію.

Офлайн оформлення проводять у сервісному центрі МВС. Такий варіант виручає, коли документи не відображаються в електронному вигляді або користувачем виступає юридична особа. Термін закріплення власник і користувач узгоджують між собою, однак він не може перевищувати строку дії водійського посвідчення.

Хто може стати належним користувачем

Належним користувачем може бути лише особа з дійсним водійським посвідченням, яке відповідає міжнародним стандартам, та з категорією прав, що дозволяє керувати цим транспортним засобом. На одне авто дозволено призначити лише одного належного користувача.

Варто знати: призначення не означає передачу майнових прав на машину. Користувач не стає власником і не може виїхати на цьому авто за кордон без додаткових формальностей.

Які документи потрібні

Для оформлення через «Дію» чи Кабінет водія достатньо електронних даних про власника, користувача і транспортний засіб. Під час офлайн-оформлення в сервісному центрі МВС знадобляться паспорти обох сторін і документи на авто. Призначення фіксується в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Як скасувати призначення

Скасувати призначення можна достроково, якщо потрібно припинити користування авто раніше узгодженого строку. Це має право зробити і власник, і сам користувач.

Якщо оформлення робили через Кабінет водія, скасування проводять там само. Також підійдуть застосунок «Дія» або сервісний центр МВС. Перед тим, як передати авто іншій особі, попередній запис належного користувача спершу треба скасувати, адже на одну машину припадає лише один користувач.

Запис про належного користувача зберігається в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, тож інформація про те, хто фактично користується авто, лишається прозорою і доступною для перевірки.