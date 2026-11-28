У Чернівцях оренда однокімнатної квартири забирає 120% медіанної зарплати, в Ужгороді - 105%. Аналітики DIM.RIA та robota.ua порівняли ціни на житло, зарплати й вакансії в десяти тихіших містах України за жовтень 2026 року.

Оренда житла в тихіших містах України в жовтні 2026 року подекуди з'їдала більше, ніж люди там заробляли. Спільна аналітика DIM.RIA та robota.ua порівняла ціни на однокімнатні квартири, медіанні зарплати й кількість вакансій у десяти обласних центрах, які видання «Море Людей» звело в одне дослідження.

Найдорожча оренда однокімнатної квартири - в Ужгороді, де медіанна ціна сягає 31 500 гривень на місяць. За ним ідуть Чернівці (27 000 гривень), Івано-Франківськ (25 000), Львів (22 500) та Вінниця (22 000 гривень).

Де житло з'їдає більше, ніж заробляють

Проблема в тому, що високі ціни на житло не завжди підкріплені доходами. У Чернівцях оренда «однокімнатки» забирає 120% медіанної зарплати: 27 000 гривень проти 22 500 гривень. В Ужгороді показник 105% - 31 500 гривень оренди проти 30 000 гривень зарплати.

Тобто середньої місячної зарплати в цих двох містах не вистачає навіть на оренду, ще до комуналки та їжі.

Спокійніша картина в Рівному: однокімнатна квартира коштує 13 000 гривень при медіанній зарплаті 24 500 гривень, тобто забирає 53% доходу. У Черкасах житло в середньому обходиться в 16 000 гривень при зарплаті 29 500 гривень (54%), у Хмельницькому - теж 16 000 гривень при 24 500 гривнях (65%).

У Луцьку оренда становить 18 000 гривень при зарплаті 24 500 гривень (73%), а в Тернополі - 20 500 гривень при 26 500 гривнях (77%).

Що з роботою і чому висока ставка не вирішує все

Найбільше вакансій серед досліджених міст - у Львові, 6 211 пропозицій. Далі йдуть Вінниця (2 352), Черкаси (1 858), Чернівці (1 770) і Хмельницький (1 661). Найменший показник в Ужгороді - всього 776 вакансій.

Медіанна зарплата в логістиці у Львові становить 32 500 гривень, у Вінниці та Черкасах - по 30 000 гривень. В Ужгороді на виробництві та в інженерних спеціальностях платять до 39 100 гривень, але таких вакансій там лише 155.

Тому місто з вищими цифрами на папері не завжди зручніше для старту на новому місці, ніж місто з помірнішою оплатою, але більшою кількістю варіантів роботи.

Як шукати житло дешевше

Аналітики радять не зациклюватися лише на обласних центрах і подивитися на передмістя чи менші населені пункти біля Львова, Тернополя, Вінниці або Луцька. Там оренда часто дешевша, але й ринок праці вужчий, тому перед переїздом варто прикинути доїзд, транспорт або розраховувати на віддалену роботу.

У туристичних локаціях зважайте на сезонність попиту у сфері обслуговування та гостинності. А шукати варіанти краще не лише через стандартні оголошення, а й напряму у власників та в місцевих спільнотах взаємодопомоги: там чимало історій про господарів, які роками не піднімають плату переселенцям або здають житло за символічну суму.

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