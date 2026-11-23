Найдорожче знімати однокімнатну квартиру в Ужгороді - 31 500 грн на місяць, а в Чернівцях оренда з'їдає 120% медіанної зарплати. Найвигідніше переїжджати до Рівного та Черкас, де житло забирає трохи більше половини доходу.

Ціни на оренду житла в Україні суттєво різняться від міста до міста. Маркетплейс DIM.RIA разом із платформою robota.ua порівняли вартість однокімнатних квартир, кількість вакансій і рівень зарплат у десяти українських містах, щоб з'ясувати, куди переїзд обійдеться найдешевше.

Де оренда найдорожча

Найвищий цінник зафіксували в Ужгороді. Медіанна вартість однокімнатної квартири там досягає 31 500 грн на місяць. Трохи дешевше в інших західних обласних центрах: у Чернівцях оренда коштує близько 27 000 грн, в Івано-Франківську - 25 000 грн. У Львові медіанна ціна сягає 22 500 грн, а у Вінниці - 22 000 грн.

Висока вартість житла не завжди компенсується доходами. У Чернівцях оплата однокімнатної квартири дорівнює 120% медіанної зарплати, а в Ужгороді - 105%. Тобто середнього заробітку там не вистачає навіть на саму оренду, не кажучи вже про комуналку і харчування.

Де дешевше жити і легше знайти роботу

Доступнішою ситуація є в Рівному, Черкасах і Хмельницькому. Тут на оренду житла припадає відповідно 53%, 54% та 65% медіанної зарплати. Однокімнатні квартири в цих містах коштують від 13 000 до 16 000 грн на місяць.

Із роботою також не скрізь однаково. Найбільше вакансій пропонують роботодавці Львова - 6 211. Далі йдуть Вінниця з 2 352 пропозиціями, Черкаси - 1 858, Чернівці - 1 770 та Хмельницький - 1 661. Найменше можливостей в Ужгороді - лише 776 вакансій.

Зарплата теж залежить від сфери. Медіанна зарплата логістів у Львові становить 32 500 грн, а у Вінниці та Черкасах - по 30 000 грн. В Ужгороді найвищі доходи у виробничій та інженерній сферах - 39 100 грн, але вакансій за цими напрямами лише 155.

На що звернути увагу в договорі оренди

Перед підписанням договору варто заздалегідь домовитися про ключові умови. Обов'язково зафіксуйте, хто сплачує комунальні послуги, розмір завдатку чи гарантійного депозиту, строк оренди та можливість підвищення ціни. Окремо пропишіть, хто відповідає за дрібний ремонт і в якому стані речі в квартирі, щоб після виїзду не було суперечок.

Також перевірте, чи має власник право здавати помешкання, і укладайте договір письмово, а не на словах. Це захистить від раптового підвищення ціни або виселення без попередження.

Невеликі міста як альтернатива

Крім обласних центрів, варто придивитися до населених пунктів поблизу Львова, Тернополя, Вінниці чи Луцька. Житло там дешевше, але вакансій менше і зарплати нижчі. Такий варіант особливо вигідний для тих, хто працює дистанційно: тоді місце проживання можна обирати лише за ціною житла, побутом і безпекою.

Ще один варіант - сезонна зайнятість у туристичних регіонах. У пік сезону там зростає попит на працівників готелів, закладів харчування та сфери обслуговування.

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