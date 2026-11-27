У застосунку «Резерв+» чоловік може й далі бачити статус «призовник», навіть якщо йому вже виповнилося 25 років. Юрист пояснив, чому реєстр «Оберіг» оновлюється із затримкою і як прискорити переведення до статусу військовозобов'язаного.

Військовий облік у «Резерв+» може «зависнути»: у застосунку людина й далі значиться призовником, навіть якщо їй уже виповнилося 25 років. Після цього віку людину мали б перевести до статусу військовозобов'язаного автоматично, але реєстр «Оберіг» оновлюється не завжди вчасно.

Про це з посиланням на адвоката Вячеслава Кірду повідомляє Новини.LIVE. Юрист пояснив: застосунок «Резерв+» показує дані саме з реєстру «Оберіг», тож якщо там інформація застаріла, людина й надалі числиться призовником.

Чому статус «призовник» не змінюється сам

Перехід від статусу призовника до статусу військовозобов'язаного може затягнутися на тижні. Це не завжди означає, що треба просто мовчки чекати, наголосив адвокат.

Поки оновленої інформації в реєстрі немає, людина може зіткнутися з труднощами. Зокрема, якщо спробує оформити через «Резерв+» відстрочку від мобілізації, система може її відхилити, бо в обліку вона все ще призовник.

Що робити, якщо статус не змінився

Найнадійніший спосіб - звернутися до ТЦК та СП. Там варто з'ясувати три речі:

який статус офіційно значиться у військовому обліку;

чи перевели людину до категорії військовозобов'язаних;

коли оновлять дані в реєстрі «Оберіг».

Прискорити процес можна й через адвокатський запит до військкомату. Такий документ змушує посадовців дати офіційну відповідь, і статус можуть оновити швидше.

«Якщо вам виповнилося 25, а статус призовника не змінюється, це не завжди означає, що потрібно просто мовчки чекати. Іноді процес цілком реально прискорити», - підсумував адвокат.

Раніше Politeka повідомляла, повторний військовий облік 52+: у «Резерв+» пояснили, що робити, якщо знову з'явився статус.

Також Politeka повідомляла, Міноборони переводить облік у ТЦК в електронний формат: як оновити дані через «Резерв+».