У травні 2026 року українці оформили рекордні 12,27 млрд гривень позик у гривні за даними НБУ. Менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель розповіла, що буде за прострочення кредиту та як не потрапити у боргову яму.

Борги та кредити - тема, що стосується дедалі більшої кількості українців. Лише за травень 2026 року громадяни оформили рекордні 12,27 млрд гривень позик у національній валюті. Такі дані наводить ТСН із посиланням на Національний банк України.

Сам по собі кредит не є ані добром, ані злом, пояснює менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель. Це просто фінансовий інструмент, і все залежить від того, як ним користуються. Саме тому важливою є кредитна гігієна - вміння грамотно керувати боргами.

Що буде за прострочення кредиту

Прострочення, навіть за невеликим кредитом, псує кредитну історію. Через це в майбутньому складно отримати іпотеку чи бізнес-кредит. За затримку платежу банк також нараховує штрафи та пеню, і сума боргу швидко зростає.

Тому, якщо виникають труднощі з погашенням, краще заздалегідь звернутися до банку та попросити про спільне рішення, а не чекати, поки накопичаться штрафи.

5 правил кредитної гігієни

1. Обирайте комфортний щомісячний платіж. На погашення кредитів має йти не більше 30-40% чистого доходу, і краще триматися нижнього порогу. Якщо на борги йде більша частина зарплати, будь-яке скорочення доходу обернеться серйозними труднощами.

2. Рефінансуйте. Якщо ставки на ринку знизилися або покращилася ваша кредитна історія, подумайте про переоформлення боргу. Так можна зменшити відсоток або об'єднати кілька кредитів в один і знизити навантаження на сімейний бюджет.

3. Не допускайте прострочень. Навіть маленька затримка негативно впливає на кредитну історію, що ускладнить отримання іпотеки чи бізнес-кредиту в майбутньому.

4. Тримайте зв'язок із банком. Поширена помилка - відтермінувати платіж, а потім перестати відповідати на дзвінки. Насправді банк часто готовий запропонувати реструктуризацію, кредитні канікули або зміну графіку платежів.

5. Не беріть кілька кредитів одночасно. Мікропозика, кредитний ліміт на картці та розтермінування разом створюють ефект фінансової мозаїки, коли загальну суму платежів уже неможливо контролювати.

Мікропозики - найдорожчий спосіб позичати

У скрутних ситуаціях люди часто хапаються за мікропозики, хоча це найдорожчий спосіб позичати гроші. Швидке оформлення, мінімум документів і миттєві гроші на карту створюють ілюзію простого рішення.

Насправді вартість таких позик дуже висока, а прострочення платежу суттєво збільшує борг через шалені відсотки. Якщо терміново потрібні кошти, краще розглянути дешевші альтернативи: кредитну картку з пільговим періодом, банківський споживчий кредит або підтримку родичів.

5 червоних прапорців кредитної халепи

Боргова яма рідко виникає за один день, але ознаки проблеми помітні заздалегідь. Ось п'ять сигналів, що з фінансами щось негаразд:

ви закриваєте старі борги новими кредитами;

щомісяця вносите лише мінімальний платіж;

не знаєте точної суми своєї заборгованості;

понад 40% доходу йде на сплату боргу;

використовуєте кредитні кошти на щоденні базові потреби.

Що робити, якщо хоча б два пункти збігаються

Негайно зупиніть нові запозичення та зробіть повний аудит усіх боргів: відсотки, терміни, суми. Потім розробіть план погашення, перегляньте щомісячні витрати та спрямуйте всі вільні ресурси на закриття найдорожчих кредитів.

Правило 24 годин

Найгірші фінансові рішення приймаються під впливом емоцій: страху, терміновості або бажання не відставати від інших. Якщо покупка, для якої треба брати кредит, може почекати кілька днів - візьміть паузу на 24 години.

Також Єлєна Шепель радить регулярно відкладати гроші на фінансову подушку безпеки. Саме відсутність резервних коштів - головна причина, чому люди беруть позики.

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