Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 28 листопада по 4 грудня показує стійкі морози: вдень температура коливатиметься від -1° до -3°, а вночі місцями опускатиметься до -8°. Опадів синоптики не прогнозують.

Хвиля морозів, що вже огорнула Дніпропетровщину на початку тижня, не відступить і надалі — синоптики попереджають, що й найближчі сім днів мешканцям області доведеться звикати до стійкого морозу без суттєвих відлиг.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура в області триматиметься в межах від -1° до -3°, а вночі повітря вихолоджуватиметься значно сильніше — місцями до -8°.

У суботу, 28 листопада, вдень очікується -2°, вночі -3°, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 29 листопада, температура збережеться на тому ж рівні: вдень -2°, вночі -3°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, повітря трохи охолоне: вдень -3°, вночі стовпчики термометрів опустяться до -5°, небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У вівторок, 1 грудня, вдень утримається -3°, а вночі мороз посилиться до -7° за малохмарної погоди без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень потеплішає до -2°, проте вночі очікується найсильніший мороз за весь тиждень — до -8°, небо залишиться малохмарним.

У четвер, 3 грудня, вдень повітря прогріється до -1° — це найтепліший момент тижня, вночі ж похолодає до -6°, хмарно з проясненнями.

У п’ятницю, 4 грудня, вдень знову -3°, вночі -5°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 3 грудня, з денною температурою -1°, а найхолоднішим удень — понеділок, 30 листопада, з позначкою -3°. Загальний перепад денних температур за тиждень становить лише 2°, тож різких змін погоди не очікується. Найсильніші нічні морози, до -8°, прогнозують у середу, 2 грудня. Опадів протягом усього тижня синоптики не передбачають.

Через стійкі морози лікарі радять мешканцям області, особливо людям похилого віку та дітям, одягатися тепліше й уникати тривалого перебування на вулиці вночі та зранку, коли температура найнижча. Варто також утеплити вікна й двері в будинках, стежити за станом опалення та обережно пересуватися дорогами, де вночі може утворюватися ожеледиця через різкі перепади температур між днем і ніччю.

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