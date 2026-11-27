Прогноз погоди на вихідні в Україні буде аномально холодним для кінця листопада. У найближчі два дні, 28 і 29 листопада, морози сягатимуть -16°.
Погоду визначатиме потужний скандинавський антициклон, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Під його впливом на територію України надійде холодна повітряна маса арктичного походження.
Які області накриють найсильніші морози
Вночі температура знижуватиметься до -5...-11°. Найхолодніше буде на заході країни: там морози місцями посиляться до -16°.
Вдень також переважатиме морозна погода - стовпчики термометрів триматимуться нижче 0°. Істотних опадів не очікується.
Де чекати сніг
Сніг пройде лише місцями в західних областях. На крайньому півдні в суботу, 28 листопада, малорухомий атмосферний фронт принесе дощі з мокрим снігом і поривчастий вітер.
За даними Укргідрометцентру, вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікується значний сніг. Приріст снігового покриву складе 8-20 см, на дорогах ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
До чого готуватися
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Водіям варто бути обережними: через ожеледицю гальмівний шлях зростає. Пішоходам радять тепліше одягатися, адже відчуття холоду посилюватиме вітер.
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