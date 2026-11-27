На вихідних, 28-29 листопада, Україну накриють аномальні для кінця осені морози. Вночі температура опускатиметься до -11°, на заході місцями до -16°, а вдень триматиметься нижче нуля.

Прогноз погоди на вихідні в Україні буде аномально холодним для кінця листопада. У найближчі два дні, 28 і 29 листопада, морози сягатимуть -16°.

Погоду визначатиме потужний скандинавський антициклон, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Під його впливом на територію України надійде холодна повітряна маса арктичного походження.

Які області накриють найсильніші морози

Вночі температура знижуватиметься до -5...-11°. Найхолодніше буде на заході країни: там морози місцями посиляться до -16°.

Вдень також переважатиме морозна погода - стовпчики термометрів триматимуться нижче 0°. Істотних опадів не очікується.

Де чекати сніг

Сніг пройде лише місцями в західних областях. На крайньому півдні в суботу, 28 листопада, малорухомий атмосферний фронт принесе дощі з мокрим снігом і поривчастий вітер.

За даними Укргідрометцентру, вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікується значний сніг. Приріст снігового покриву складе 8-20 см, на дорогах ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

До чого готуватися

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Водіям варто бути обережними: через ожеледицю гальмівний шлях зростає. Пішоходам радять тепліше одягатися, адже відчуття холоду посилюватиме вітер.

Раніше Politeka повідомляла, де в Україні вдарять найсильніші морози 16 листопада.

Також Politeka повідомляла, Дніпропетровщину накриє хвиля морозів: прогноз погоди на тиждень.