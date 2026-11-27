У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт проти небезпечних інтернет-челенджів серед школярів. За залучення дітей до таких викликів пропонують штрафувати батьків, а директорів шкіл зобов'язати повідомляти про них поліцію.

Зміни в школах можуть запровадити штрафи для батьків за небезпечні челенджі дітей. У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт, який має зупинити ризиковані інтернет-виклики серед школярів.

Йдеться про челенджі, що штовхають дітей на небезпечні для життя чи здоров'я дії. Зараз, як зазначають у публікації, закон прямо не карає дорослих, які дозволяють або підштовхують дитину до участі в таких викликах.

Автори ініціативи пропонують, щоб за втягнення школяра в небезпечний челендж платили батьки. Для них передбачено штраф, а для директорів закладів освіти, які промовчали про випадок, - окреме покарання.

Керівників шкіл планують наділити функціями, близькими до поліцейських. Директор має фіксувати випадки небезпечних челенджів серед учнів і передавати інформацію правоохоронцям. За ігнорування такого обов'язку, за даними видання, згадувалися навіть виправні роботи.

Тему небезпечних інтернет-челенджів порушили не вперше. У соцмережах час від часу поширюються виклики, що підштовхують підлітків до ризикованої поведінки, а їхні організатори зазвичай лишалися поза відповідальністю.

Кого можуть покарати

За задумом авторів, відповідальними стають двоє дорослих: батьки або особи, що їх замінюють, та директори шкіл. Першим загрожує штраф за те, що дитину втягнули в небезпечний челендж, другим - покарання за те, що про випадок не повідомили поліцію.

Що відомо про законопроєкт

Документ поки на стадії напрацювання, тож остаточні суми штрафів і механізм контролю ще можуть змінитися. Про ухвалення закону наразі не йдеться - ініціативу має розглянути парламент.

Точну суму штрафу для батьків поки не наводять, але відповідальність хочуть запровадити одразу для кількох категорій дорослих.

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