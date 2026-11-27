Проїзд у приватних маршрутках Полтави може подорожчати з 22 до 25 гривень уже з 1 січня 2027 року.

Проїзд у маршрутках у Полтаві може подорожчати вже з початку нового року. Всі приватні перевізники міста виступили з пропозицією підвищити тариф з 22 до 25 гривень.

Причина - здорожчання пального та підвищення зарплат водіїв. Ці дві статті разом складають до 65% усіх витрат перевізників.

Літр пального раніше коштував близько 50 гривень, а зараз - уже 100. Тобто пальне подорожчало фактично вдвічі, тож тримати стару ціну квитка перевізникам стає невигідно.

Востаннє вартість проїзду в Полтаві піднімали 24 серпня 2026 року. Нині поїздка в приватній маршрутці коштує 22 гривні. Щоб обґрунтувати новий тариф, перевізники подали бухгалтерські розрахунки до відділу економіки міської ради.

Остаточне рішення має підтримати виконком міської ради. Власник одного з автопарків Полтави Михайло Костов каже, що новий тариф реальний і його треба вводити, але процес не швидкий: пів року готували документи та звітність.

Що зміниться для пасажирів

Якщо тариф ухвалять, одна поїздка подорожчає на 3 гривні - з 22 до 25. Для тих, хто їздить на роботу і назад щодня, це додаткові 6 гривень на день, тобто близько 130 гривень на місяць.

Комунальний транспорт Полтави дорожчати не буде - там вартість проїзду лишається без змін. А власникам транспортних карток перевізники обіцяють знижку, тож регулярним пасажирам варто оформити таку картку, щоб частково компенсувати зростання.

Пасажири на новину реагують по-різному. "Це забагато для Полтави, тим паче при такому обслуговуванні", - каже місцева мешканка Наталія Гайдар. А Марія Грос додає: з початку 2025 року проїзд уже дорожчав, а за 2026 рік ціна піднімалася двічі.