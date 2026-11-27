Проезд в частных маршрутках Полтавы может подорожать с 22 до 25 гривен уже с 1 января 2027 года.

Проезд в маршрутках в Полтаве может подорожать уже с начала нового года. Все частные перевозчики города выступили с предложением повысить тариф с 22 до 25 гривен.

Причина - подорожание топлива и повышение зарплат водителей. Эти две статьи вместе составляют до 65% всех расходов перевозчиков.

Литр топлива раньше стоил около 50 гривен, а теперь - уже 100. То есть топливо подорожало фактически вдвое, поэтому держать старую цену билета перевозчикам становится невыгодно.

В последний раз стоимость проезда в Полтаве поднимали 24 августа 2026 года. Сейчас поездка в частной маршрутке стоит 22 гривни. Чтобы обосновать новый тариф, перевозчики подали бухгалтерские расчеты в отдел экономики городского совета.

Окончательное решение должен поддержать исполком городского совета. Владелец одного из автопарков Полтавы Михаил Костов говорит, что новый тариф реальный и его нужно вводить, но процесс не быстрый: полгода готовили документы и отчетность.

Что изменится для пассажиров

Если тариф утвердят, одна поездка подорожает на 3 гривни - с 22 до 25. Для тех, кто ездит на работу и обратно каждый день, это дополнительные 6 гривен в день, то есть около 130 гривен в месяц.

Коммунальный транспорт Полтавы дорожать не будет - там стоимость проезда остается без изменений. А владельцам транспортных карточек перевозчики обещают скидку, поэтому регулярным пассажирам стоит оформить такую карточку, чтобы частично компенсировать рост.

Пассажиры на новость реагируют по-разному. "Это слишком много для Полтавы, тем более при таком обслуживании", - говорит местная жительница Наталья Гайдар. А Мария Грос добавляет: с начала 2025 года проезд уже дорожал, а за 2026 год цена поднималась дважды.