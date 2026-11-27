Женщина более пяти лет работала на предприятии, но ПФУ не зачислил этот период в страховой стаж и предложил ждать пенсии до 2029 года. Суд отказ фонда отменил.

Долги перед ПФУ не должны лишать человека пенсии, даже если работодатель годами не платил страховые взносы. Суд отменил отказ Пенсионного фонда женщине, которой предложили ждать выплат до 2029 года.

Женщина более пяти лет проработала на предприятии. Когда пришло время оформлять пенсию по возрасту, выяснилось, что этот период ей не зачислили в страховой стаж. Причина проста: работодатель за эти годы так и не уплатил единый социальный взнос.

В Пенсионном фонде решили, что стаж без уплаченных взносов засчитывать нельзя. Женщине предложили работать дальше, а пенсию обещали назначить только после 2029 года, когда она наберет нужное количество стажа.

Что решил суд

Суд с таким подходом не согласился. Обязанность платить единый взнос лежит на работодателе, поэтому работница не должна отвечать за чужую халатность. Годы, которые она отработала, - это ее стаж, а не ее вина.

Суд обязал Пенсионный фонд зачислить спорные годы в страховой стаж и назначить пенсию. Отказ фонда отменили, сообщает Судебно-юридическая газета.

Что делать, если работодатель не уплатил взносы

Если вам отказали в пенсии из-за того, что стаж не зачислили, не стоит молча ждать. Период работы подтверждается трудовой книжкой, приказами о приеме и увольнении, данными о заработной плате.

Возьмите в ПФУ письменный отказ, где указано, какие именно периоды не зачислили.

Соберите документы о работе: трудовую книжку, приказы, выписки.

Подайте административный иск в суд с требованием зачислить стаж и назначить пенсию.

Практика на стороне работника: долг работодателя перед фондом не может лишить человека права на пенсию. Поэтому ждать до 2029 года, как предложили в одном из дел, совсем не обязательно.

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