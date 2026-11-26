Воинский учет в Украине в последнее время все чаще становится поводом для манипуляций. Мужчине с действующим бронированием позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками полиции и сообщили о якобы отправленных повестках. Одновременно в приложении «Резерв+» появилось уведомление о необходимости обновить данные.
Порядок вручения повесток регулирует постановление Кабмина №560. По этим правилам сам телефонный звонок не является доказательством надлежащего вручения документа.
Почему звонок не считается вручением повестки
О таком случае рассказало издание Concord Fintech, приведя объяснение адвоката С. Гиммельфарба. «Телефонный звонок сам по себе не является вручением повестки», - отметил он.
Адвокат советует обратиться в почтовое отделение по своему адресу и проверить, не приходили ли заказные письма из территориального центра комплектования. Не стоит звонить по номеру, который продиктовали, или сообщать незнакомым людям персональные данные.
Если собеседник представился сотрудником полиции, информацию следует проверить самостоятельно: позвонить в соответствующий отдел по официальному номеру.
Обновление данных в «Резерв+» не отменяет бронирование
Если уведомление об обновлении документа появилось непосредственно в официальном приложении «Резерв+», военно-учетный документ стоит обновить. Само обновление не означает автоматической отмены действующего бронирования.
Перед обновлением советуют сохранить скриншот документа, а после - проверить, остался ли действующим статус бронирования. Бронирование дает право на отсрочку от призыва во время мобилизации на срок его действия, но только если оно надлежащим образом отражено в реестре.
Что делать, если в «Резерв+» пришло уведомление об обновлении
- Убедитесь, что уведомление пришло в официальном приложении, а не в поддельном сообщении.
- Сохраните скриншот военно-учетного документа перед обновлением.
- Обновите данные через официальное приложение.
- После обновления проверьте, не исчез ли статус бронирования.
Когда данных в «Резерв+» нет
Если в приложении отсутствуют данные, несмотря на постановление правительства об автоматической регистрации, придется обращаться в военкомат лично для постановки на учет. Правоведы предупреждают о риске немедленной мобилизации для мужчин старше 25 лет сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.
Мужчинам от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления или обмена паспорта за границей.
Ранее Politeka сообщала, повторный воинский учет 52+: в «Резерв+» объяснили, что делать, если снова появился статус.
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