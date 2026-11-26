Мужчине с действующим бронированием позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками полиции и сообщили о якобы отправленных повестках, а в «Резерв+» одновременно появилось уведомление об обновлении данных. Юрист объяснил, почему такой звонок не является вручением повестки.

Воинский учет в Украине в последнее время все чаще становится поводом для манипуляций. Мужчине с действующим бронированием позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками полиции и сообщили о якобы отправленных повестках. Одновременно в приложении «Резерв+» появилось уведомление о необходимости обновить данные.

Порядок вручения повесток регулирует постановление Кабмина №560. По этим правилам сам телефонный звонок не является доказательством надлежащего вручения документа.

Почему звонок не считается вручением повестки

О таком случае рассказало издание Concord Fintech, приведя объяснение адвоката С. Гиммельфарба. «Телефонный звонок сам по себе не является вручением повестки», - отметил он.

Адвокат советует обратиться в почтовое отделение по своему адресу и проверить, не приходили ли заказные письма из территориального центра комплектования. Не стоит звонить по номеру, который продиктовали, или сообщать незнакомым людям персональные данные.

Если собеседник представился сотрудником полиции, информацию следует проверить самостоятельно: позвонить в соответствующий отдел по официальному номеру.

Обновление данных в «Резерв+» не отменяет бронирование

Если уведомление об обновлении документа появилось непосредственно в официальном приложении «Резерв+», военно-учетный документ стоит обновить. Само обновление не означает автоматической отмены действующего бронирования.

Перед обновлением советуют сохранить скриншот документа, а после - проверить, остался ли действующим статус бронирования. Бронирование дает право на отсрочку от призыва во время мобилизации на срок его действия, но только если оно надлежащим образом отражено в реестре.

Что делать, если в «Резерв+» пришло уведомление об обновлении

Убедитесь, что уведомление пришло в официальном приложении, а не в поддельном сообщении.

Сохраните скриншот военно-учетного документа перед обновлением.

Обновите данные через официальное приложение.

После обновления проверьте, не исчез ли статус бронирования.

Когда данных в «Резерв+» нет

Если в приложении отсутствуют данные, несмотря на постановление правительства об автоматической регистрации, придется обращаться в военкомат лично для постановки на учет. Правоведы предупреждают о риске немедленной мобилизации для мужчин старше 25 лет сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.

Мужчинам от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления или обмена паспорта за границей.

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