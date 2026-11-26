Если договор купли-продажи квартиры так и не заключили, покупатель обычно может вернуть аванс в уплаченном размере. Двойную сумму можно требовать только тогда, когда платеж был задатком и продавец нарушил обязательство по своей вине.

Подорожание квартир в Украине продолжается, а вместе с ценами растут и риски, что сделка о покупке сорвется. Главный вопрос, который тогда встает перед покупателем: удастся ли вернуть уже уплаченные деньги и в каком именно размере.

Юридический ответ зависит от одного момента - что именно вы уплатили: аванс или задаток. Это два разных платежа, и последствия для них противоположные.

Аванс и задаток: в чем разница

Аванс - это просто предоплата в счет цены квартиры. Если покупка не состоялась, аванс подлежит возврату покупателю в полном уплаченном размере. Отдельно могут действовать условия договора о штрафе или убытках, но сам платеж назад отдают.

Задаток - другое. Это часть оплаты, которая одновременно обеспечивает исполнение обязательства. Здесь действует правило, прописанное в статье 570 Гражданского кодекса Украины: если не установлено, что уплаченная сумма является задатком, она считается авансом.

На практике это означает: если продавец по своей вине нарушил обязательство, обеспеченное задатком, он должен вернуть задаток и доплатить еще столько же. А если виновен покупатель - задаток остается у продавца.

Сколько можно вернуть на примере

Юристы приводят показательный расчет. Допустим, квартира стоит 2 млн грн, а покупатель уплатил 50 000 грн. Это 2,5% от цены. Результат зависит от сценария.

Покупатель уплатил аванс, а договор так и не заключили - возвращают 50 000 грн.

Продавец по своей вине нарушил обязательство, обеспеченное задатком, - покупатель получает 100 000 грн (свои 50 000 плюс 50 000 доплаты).

Покупатель по своей вине нарушил обязательство - 0 грн, задаток остается у продавца.

Обязательство прекратилось до начала исполнения или из-за невозможности исполнения - возвращают 50 000 грн задатка.

Основание для двойной суммы дает статья 571 ГК Украины. Если доказанные убытки превышают размер задатка, закон позволяет требовать возмещения разницы, если договором не предусмотрено иное.

Достаточно ли слова «задаток» в расписке

Одного слова мало. Для задатка нужно действующее обязательство, которое он обеспечивает, и письменное оформление договоренности об обеспечении. Это требование устанавливает статья 547 ГК Украины.

Расписка помогает доказать, кто получил деньги, когда и за что. Квитанция подтверждает перевод, а назначение платежа помогает связать сумму с конкретной квартирой или договором.

Что дает предварительный договор у нотариуса

Предварительный договор фиксирует обязанность заключить основной договор в согласованный срок. Для продажи квартиры такой договор, как и основной, по общему правилу требует нотариального удостоверения (статьи 635 и 657 ГК Украины).

Однако важная деталь: если стороны лишь договорились оформить покупку в будущем, а деньги передали в счет будущей цены, суды рассматривают такой платеж как аванс. Нотариальное удостоверение предварительного договора само по себе этого не меняет.

Как суды решали споры

Верховный Суд уже формировал практику в таких делах. В одном из них покупатель уплатил по 7 500 долларов по двум предварительным договорам о квартирах, а продавщица считала эти деньги задатком и возлагала ответственность за срыв сделок на покупателя. В августе 2026 года Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании 15 000 долларов аванса.

В другом деле стороны не заключили договор купли-продажи дома из-за временной оккупации Херсона. Покупатель требовал вернуть 7 000 долларов и уплатить еще столько же штрафа. В июне 2025 года суд оставил в силе взыскание 7 000 долларов, а в штрафе отказал.

Что проверить перед переводом денег

Перед тем как отдавать деньги, юристы советуют сверить три вещи, связанные с недвижимостью. Во-первых, продавца и квартиру: проверьте данные владельца со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Если деньги просит представитель, убедитесь в его полномочиях.

Во-вторых, зафиксируйте условия оплаты и возврата: адрес квартиры, полную цену, сумму и вид платежа, срок подписания основного договора и сроки возврата денег. Если покупка зависит от ипотеки, письменно согласуйте, что произойдет с предоплатой в случае отказа банка.

В-третьих, укажите в назначении перевода вид платежа, дату и номер договора и адрес квартиры. При наличном расчете обязательно сохраните подписанную расписку.

Как требовать возврата денег

Если сделка сорвалась, действуйте поэтапно. Соберите доказательства оплаты: договор, расписку или банковскую квитанцию и переписку о сумме и назначении платежа. Затем подтвердите, почему сделка сорвалась: если договор еще можно заключить в согласованный срок и вы готовы к подписанию, письменно предложите второй стороне дату, время и место встречи у нотариуса.

Далее направьте письменное требование, указав, кому и когда передали деньги, почему требуете возврата, какую сумму просите уплатить и на какие реквизиты. Если срок не установлен договором, по части второй статьи 530 ГК Украины должнику дается семь дней от предъявления требования.

Если деньги так и не вернули - обращайтесь в суд. Для взыскания аванса докажите уплату, назначение платежа и основание для возврата. Для двойного задатка дополнительно понадобятся доказательства, что платеж обеспечивал действующее обязательство и продавец нарушил его по своей вине.

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