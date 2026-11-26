Сервис на государственной платформе Минветеранов работает круглосуточно и подсказывает, куда обратиться, какие документы подготовить и где найти программу поддержки. Рассказываем, как им пользоваться.

Льготы для ветеранов теперь можно узнать за полминуты. На государственной платформе Минветеранов появился AI-помощник «Ветеран PRO», который отвечает на вопросы о льготах, выплатах и программах поддержки и сразу подсказывает, куда обратиться.

Как узнать, какие льготы дает статус УБД, куда подать заявление или где найти программу поддержки в своей громаде? Теперь такие вопросы можно задать помощнику. Сервис работает круглосуточно и добавляет к ответу ссылки на источники и нормативные акты.

Чтобы воспользоваться, достаточно открыть платформу и выбрать режим «AI». Вопрос можно напечатать или нажать значок микрофона и произнести его вслух. Ответ можно и прочитать, и прослушать. В рамках одного разговора можно задать вопрос голосом, а уточнение написать текстом.

Голосовой режим пригодится людям с нарушениями зрения, после ранений и всем, кому удобнее говорить, чем набирать текст. Чтобы получить более точный ответ, стоит указать свой статус. Например: «У меня статус УБД. Как оформить льготу на оплату коммунальных услуг?»

Если вас интересует местная помощь, добавьте название громады. Члены семей могут уточнить, для кого именно ищут поддержку. Если ответ слишком общий, попросите помощника объяснить, куда обратиться в первую очередь и какие документы взять с собой.

Как сохранить историю запросов

Чтобы сохранить историю и вернуться к ответам позже, войдите с помощью электронной почты. Важно: помощник предоставляет справочную информацию. Если нужно разобраться именно в вашей ситуации, например выяснить причину отказа в выплате, обратитесь к специалисту по сопровождению ветеранов и ветеранок.

На платформе также доступна База знаний с готовыми юридическими шаблонами заявлений, рапортов и пошаговыми алгоритмами действий. Отдельно можно найти инструкцию по прохождению ВЛК, перечень бесплатных лекарств и оформление выплат за ранение.

Как сообщает медиапортал «Ветеран», сервис доступен круглосуточно и бесплатно.

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