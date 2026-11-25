ТЦК видят недвижимость, транспорт, место работы и официальные доходы военнообязанного. Рассказываем, какие именно реестры используют для розыска и какие данные о мужчине туда попадают.

Воинский учет в Украине давно работает не только на бумаге - теперь ТЦК имеют доступ к десяткам государственных реестров и видят о мужчине значительно больше, чем кажется. Речь о недвижимости, транспорте, официальном месте работы и даже доходах.

Ядро всей системы - Единый государственный реестр военнообязанных «Оберег». Именно он аккумулирует информацию, которую ТЦК используют для постановки на учет, рассылки повесток и розыска тех, кто не обновил данные.

Какие данные попадают в «Оберег»

В реестр автоматически подтягиваются персональные данные, которые мужчина сам подает в разные учреждения. ТЦК видит фамилию, имя, отчество, дату рождения, РНОКПП, зарегистрированное и фактическое место жительства, семейное положение и информацию о детях.

Отдельно в «Оберег» попадают сведения об образовании, месте работы и должности, а также о состоянии здоровья - в частности данные, которые вносятся при прохождении военно-врачебной комиссии. Это та самая информация, которую мужчина видит в приложении «Резерв+» после обновления.

Откуда ТЦК знают о недвижимости и авто

Собственность и транспорт ТЦК видят благодаря обмену данными между реестрами. Информацию о недвижимости предоставляет Государственный реестр вещных прав, а о зарегистрированных автомобилях - сервисные центры МВД. То есть если мужчина купил квартиру или машину, эта информация становится известной в военкомате.

Официальные доходы и место работы ТЦК получают через обмен с Государственной налоговой службой и Пенсионным фондом. Сведения о пересечении границы предоставляет Государственная пограничная служба. Поэтому уклонение от повестки «вслепую» фактически невозможно - государство видит, где мужчина живет, работает и чем владеет.

Что делает ТЦК, когда данные не обновлены

Если мужчина не обновил военно-учетные данные в установленный срок, его могут объявить в розыск. Тогда сведения передаются в Национальную полицию, и задержанного могут доставить в ТЦК для уточнения обстоятельств.

За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. При игнорировании повестки сумма не списывается автоматически - ее могут взыскать принудительно через исполнительную службу.

Как проверить свои данные и избежать розыска

Самый простой способ увидеть, что именно о вас знает государство, - открыть приложение «Резерв+». Там отображается статус военнообязанного, в частности отметка о возможном розыске, а также можно обновить контактные данные без визита в ТЦК.

Чтобы обновить данные, достаточно авторизоваться в приложении через «Дию» или мобильный номер. Если обнаружили ошибочную запись о розыске - стоит обратиться в ТЦК с документами, подтверждающими актуальную информацию, или подать заявление на исправление данных в реестре.

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