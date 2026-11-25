ФЛП с налоговым долгом не могут работать на едином налоге. Государственная налоговая служба напомнила полный перечень ограничений на 2026 год и объяснила, что будет за долг и как его избежать.

Штрафы за единый налог в Украине - лишь часть проблемы для ФЛП с долгами. Наличие налогового долга вообще закрывает предпринимателю дорогу на упрощенную систему. Государственная налоговая служба напомнила, кому из ФЛП запрещено работать на едином налоге в 2026 году.

В перечне ограничений - три главные категории. Не могут быть на едином налоге ФЛП, которые осуществляют обмен иностранной валюты, сдают в аренду жилье общей площадью более 400 квадратных метров или имеют налоговый долг. Исключение делают только для безнадежного налогового долга, который невозможно взыскать.

Налоговый долг - это согласованная сумма денежного обязательства, которую плательщик не уплатил в установленный законом срок. К ней налоговая добавляет штрафные санкции, а затем начинает начислять пеню.

Что будет за долг

Если уплатить единый налог позже срока, начисляется штраф. Когда просрочка до 30 календарных дней включительно - это 5 процентов погашенной суммы долга. Если задержка больше - штраф вырастает до 10 процентов.

Отдельно считается пеня. Ее начисляют из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка за каждый день просрочки. Поэтому сумма долга со временем заметно растет даже без новых нарушений.

Как взыскивают долг

Когда долг висит долго, налоговая вправе оформить налоговый залог на имущество ФЛП. Если предприниматель не гасит долг и дальше, дело может дойти до взыскания средств со счетов или продажи заложенного имущества.

Право на единый налог зависит от состояния расчетов на момент подачи заявления. ФЛП с действующим налоговым долгом на день регистрации на упрощенной системе такую регистрацию не получит.

Как избежать проблем

Чтобы не потерять право на единый налог, контролируйте состояние расчетов с бюджетом. Проверить долг можно в электронном кабинете плательщика, через запрос в налоговую или с помощью онлайн-сервисов.

Платите авансовые взносы вовремя. Если заметили ошибку или недоплату, лучше исправить ее самостоятельно и сразу уплатить, чем ждать, пока сумму доначислит налоговая - тогда штраф будет значительно больше.

Ранее Politeka сообщала, долг за ЕСВ у ФЛП без дохода в Украине.

Как сообщала Politeka, как проверить долг перед налоговой и вернуть переплату за 5 рабочих дней.