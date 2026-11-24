Зима в Украине в этом году может быть морозной уже в ближайшие недели, поэтому водителям стоит заранее позаботиться о состоянии резиновых уплотнителей дверей, чтобы утром не возиться с примерзшей машиной.
Из-за грязи, влаги и перепадов температур резина на дверях теряет эластичность, а после дождя или мойки двери примерзают к кузову. О том, как правильно очистить уплотнители и чем их обработать, рассказал проект Styler.
Как очистить резиновые уплотнители дверей
Для ухода понадобятся мягкая микрофибра, вода и немного автомобильного шампуня или деликатного моющего средства. В рекомендациях Michelin советуют использовать мыльную воду, микрофибру и мягкую щетку для труднодоступных мест.
Очищать резину нужно последовательно. Сначала откройте дверь и уберите сухую пыль и песок мягкой тканью. Затем смочите микрофибру в мыльном растворе и осторожно протрите уплотнитель по всей длине.
Для углов и углублений используйте мягкую щетку, не растягивая резину. После этого снимите остатки моющего средства чистой влажной тканью, а затем тщательно протрите уплотнители насухо и очистите поверхности кузова, к которым прилегает резина.
Обратите внимание: главное - не оставлять влагу в местах контакта резинового уплотнителя с кузовом, ведь при низкой температуре она замерзнет.
Чем обработать резину после очистки
Когда уплотнители полностью высохнут, их можно обработать специальным средством по уходу за автомобильной резиной. Оно поддерживает упругость материала и снижает риск пересыхания.
Но не стоит покупать первый попавшийся силиконовый спрей. Например, в руководствах Ford для дверных уплотнителей предусмотрена именно силиконовая смазка, а Volkswagen для отдельных моделей советует специальный кондиционер без силикона.
Поэтому лучше ориентироваться на инструкцию к конкретному автомобилю. Средство наносят тонким слоем на чистую сухую резину, не допуская попадания на стекло. Volkswagen отдельно предупреждает, что некоторые кондиционеры могут оставлять разводы на окнах.
Чего нельзя делать с уплотнителями
- Не очищайте резину бензином, ацетоном и другими агрессивными растворителями;
- Не используйте абразивные губки и жесткие щетки, которые могут повредить поверхность;
- Не наносите смазку на грязные или мокрые уплотнители;
- Не заливайте резину большим количеством средства - излишки лучше убрать тканью;
- Не путайте смазку для уплотнителей со средством для замков: для личинок замков нужен отдельный продукт.
Помните: регулярный уход помогает сохранить резину в надлежащем состоянии, но не гарантирует полной защиты от примерзания. Если уплотнители потрескались, деформировались или утратили эластичность, их стоит проверить и при необходимости заменить.
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