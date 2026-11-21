За оновленим прогнозом метеорологів, зима в Україні буде теплішою за кліматичну норму на 1-2°C, а лютий стане найнестійкішим місяцем сезону.

Якою буде зима в Україні та коли вдарять морози, метеорологи прорахували вже зараз. Оновлений сезонний прогноз каже: холодний сезон, найімовірніше, буде теплішим за кліматичну норму, але сильні морози, рясні снігопади та різкі перепади температури ніхто не скасовував.

Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України. За її словами, останні листопадові розрахунки провідних світових прогностичних центрів підтверджують попередні оцінки щодо відносно теплої зими.

Більшість метеорологічних моделей прогнозує, що середня температура за весь сезон і в кожен окремий зимовий місяць перевищуватиме кліматичну норму на 1-2°C. Водночас американське NOAA та деякі інші центри допускають ще більші відхилення - до 2-3°C у грудні та січні.

Найбільша невизначеність стосується лютого. Саме в цей місяць погодні умови можуть бути особливо нестабільними, тож говорити про конкретну температуру в окремі дні зараз неможливо - сезонні прогнози описують лише загальні тенденції.

Попри ймовірне переважання теплої погоди, метеорологиня не виключає сильних і навіть тривалих морозів. Їхня інтенсивність та тривалість залежатимуть від особливостей атмосферної циркуляції, яку достовірно передбачити на кілька місяців наперед поки не можна.

Які ще небезпеки готує погода

Крім морозів, українцям варто готуватися до інших характерних для зими явищ: інтенсивних снігопадів, ожеледі, ожеледиці, густих туманів і сильного вітру. Навіть за відносно високої середньої температури вони можуть створювати серйозні проблеми.

Особливо небезпечними будуть періоди, коли стовпчик термометра коливатиметься біля нуля. Чергування відлиг і заморозків сприятиме утворенню ожеледиці, налипанню мокрого снігу та обледенінню доріг, дерев і ліній електропередач.

Протягом зими в Україні переважатиме західне перенесення повітряних мас, яке приноситиме тепліше й вологіше повітря з Атлантики. Тож у січні та лютому окремі регіони можуть отримувати більше опадів, ніж зазвичай, - у вигляді дощу, мокрого снігу чи снігу залежно від температури.

Чому зима може бути непередбачуваною

Додатковим чинником стане посилення кліматичного явища Ель-Ніньйо. За оцінками NOAA від 12 листопада, ймовірність збереження сильного або дуже сильного Ель-Ніньйо з січня по березень 2027 року перевищує 79%.

Як приклад Віра Балабух наводить зиму 1997-1998 років, коли діяло дуже потужне Ель-Ніньйо. Тоді січень і лютий в Україні були теплішими за норму на 4°C і більше, але в грудні сталося сильне арктичне вторгнення, яке принесло морози.

При цьому повторення такого сценарію не гарантоване, адже Ель-Ніньйо - лише один із чинників формування погоди. Окремі довгострокові моделі допускають суттєве похолодання на сході Європи наприкінці грудня, ближче до різдвяних свят, проте називати точні дати морозів чи снігопадів в Україні ще зарано.

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