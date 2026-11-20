Під час лікування після бойової травми військовослужбовець має право на додаткову виплату до 100 тисяч гривень. Однак є випадки, коли військова частина може відмовити у цих грошах, і важливо знати, як діяти в такій ситуації.

Грошове забезпечення військових під час лікування після поранення залежить не лише від тяжкості травми, а й від того, як саме оформлені документи. Бойова травма дає право на додаткову виплату в розмірі до 100 тисяч гривень, проте військова частина може відмовити, якщо є підстави сумніватися у зв'язку ушкодження з виконанням службових обов'язків.

Йдеться про одноразову грошову допомогу, яку військовослужбовець отримує у разі поранення, контузії або каліцтва, пов'язаних із захистом Батьківщини. Сума у 100 тисяч гривень виплачується додатково до основного грошового забезпечення, яке продовжує нараховуватися весь час перебування у лікарні.

Коли виплату можуть не дати

Найчастіша причина відмови - відсутність або неправильне оформлення довідки про обставини травми. Цей документ складається за результатами службового розслідування, і якщо у ньому вказано, що ушкодження отримані не під час виконання обов'язків військової служби, виплата за бойову травму не призначається.

Також відмовити можуть, якщо травму кваліфікували як нещасний випадок або як таку, що сталася з вини самого військового - наприклад, через порушення заходів безпеки чи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У таких випадках замість статусу «бойова травма» записують інше формулювання, і сума виплати буде значно меншою або її взагалі не буде.

Ще один поширений випадок - коли комісія частини не підтверджує зв'язок травми з бойовими діями, посилаючись на те, що ушкодження отримано поза зоною виконання завдань чи у відпустці. Тут вирішальну роль відіграє висновок ВЛК та наказ командира частини.

Що робити, якщо відмовили

Як пояснюють юристи порталу «Судово-юридична газета», відмову у призначенні виплати за бойову травму можна оскаржити. Перший крок - вимагати письмову відповідь із зазначенням причин. Далі - звернутися до командування вищого рівня або до військової прокуратури.

Якщо рішення частини визнають неправомірним, його можна оскаржити в адміністративному суді. Практика показує: суди часто стають на бік військовослужбовця, якщо доведено, що травма отримана під час виконання службових обов'язків, а у відмові допущено формальні порушення.

Які документи потрібні

Для призначення виплати військовому необхідно зібрати: довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), витяг з наказу командира про результати розслідування, а також медичні документи, що підтверджують лікування. Ключовий момент - щоб у всіх паперах травма була позначена саме як «бойова».

Важливо не зволікати: строк на подання документів обмежений, і чим швидше військовий оформить усі папери ще під час перебування у госпіталі, тим більше шансів отримати виплату без затримок і зайвих суперечок із частиною.

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