У Верховній Раді пояснили, чи планують змінювати правила мобілізації: призову, як і раніше, підлягають чоловіки від 25 до 60 років, а автоматичного звільнення після 50 років законодавство не передбачає.

Бронювання від мобілізації в Україні - тема, яка хвилює багатьох військовозобов'язаних. Тепер у Верховній Раді пояснили, чи змінюватимуть вікові межі призову на військову службу.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, серед законодавчих пропозицій зараз немає жодної ініціативи щодо підвищення чи зниження мобілізаційного віку.

Чинні правила передбачають мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, і депутати Верховної Ради наразі не розглядають можливість зміни цих меж.

Чи знизять нижню межу віку

Депутат припускає: навіть якби з'явилися ініціативи знизити мобілізаційний вік до 20, 22 або 18 років, навряд чи вони отримали б необхідну підтримку в парламенті.

Водночас секретар профільного комітету Роман Костенко повідомив, що Генштаб обговорює можливе зниження мобілізаційного віку в межах радикальних змін у процесі мобілізації. За його словами, можна очікувати й обмеження призову чоловіків, старших за 50 або 55 років, за винятком тих, хто має дефіцитні для війська спеціальності.

Чоловіки від 50 до 60 років

Веніславський наголосив: чоловіки віком від 50 до 60 років залишаються військовозобов'язаними. Їх мобілізують менш активно, ніж раніше, оскільки не всі можуть ефективно виконувати бойові завдання.

Проте розраховувати на автоматичне звільнення від мобілізації після досягнення 50 або 55 років не варто. Законодавство такого механізму не містить, тому чоловіки цієї вікової категорії можуть отримувати повістки.

Навчання дає відстрочку

Окремо депутат звернув увагу на зростання кількості чоловіків віком від 25 до 60 років, які вступають до закладів освіти. Навчання за певних умов залишається законною підставою для відстрочки від мобілізації.

Кого призивають зараз

Військовозобов'язаними є чоловіки від 25 до 60 років, незалежно від того, чи виповнилося їм 50.

Нижню межу в 25 років поки не знижують, ініціатив про це в Раді немає.

Після 50 років автоматичного звільнення не передбачено - повістку можуть вручити.

Навчання за певних умов дає право на відстрочку.

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