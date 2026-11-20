Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 21 по 27 листопада обіцяє різке похолодання: якщо в суботу, 21 листопада, вдень буде +6°, то вже в середу, 25 листопада, максимум опуститься до -1°. Синоптики також прогнозують опади у п'ять із семи днів тижня.

Погода вже встигла підготувати неприємний сюрприз жителям Київщини минулого тижня, а новий тиждень, з 21 по 27 листопада, принесе ще відчутніше похолодання: за прогнозом, максимальна денна температура впаде з +6° до -1° усього за кілька днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +6° на початку періоду до -1° у середині й наприкінці тижня.

У суботу, 21 листопада, вдень очікується +6°, вночі також близько +6°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 22 листопада, повітря прогріється удень лише до +5°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, температура утримається на позначці +2° удень і +1° вночі. Синоптики прогнозують опади.

У вівторок, 24 листопада, вдень очікується +1°, вночі - 0°. Опади залишаються можливими і цього дня.

У середу, 25 листопада, максимальна температура тижня опуститься до -1°, вночі похолодає до -2°. Хмарно з проясненнями, але без опадів.

У четвер, 26 листопада, вдень потеплішає до +1°, вночі ж буде -2°. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

У п'ятницю, 27 листопада, тиждень завершиться температурою -1° удень і -2° вночі, хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 21 листопада, з температурою +6°, а найпрохолоднішим - середа, 25 листопада, коли максимум становитиме -1°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у суботу, неділю, понеділок, вівторок та четвер.

Через різке похолодання варто подбати про теплий одяг заздалегідь, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами краще мати при собі парасольку, а водіям - бути обережнішими на дорозі через слизьке покриття.

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