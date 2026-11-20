Накопичувальний бойлер споживає струм, навіть коли ніхто не користується гарячою водою, - він періодично вмикається, щоб підтримувати задану температуру. Розповідаємо, коли прилад вигідніше вимикати, а коли це не допоможе зекономити.

Економія електроенергії на кухні та у ванній починається з найдорожчих побутових приладів, і бойлер серед них - один із головних споживачів струму. Навіть коли ніхто не вмикає гарячу воду, прилад час від часу запускає нагрівач, щоб утримувати температуру в баку.

Про це розповідає видання «Експерт». Суть проста: вода в накопичувальному бойлері поступово остигає, і термостат знову вмикає ТЕН. Тому за добу прилад «їсть» електрику, навіть якщо його жодного разу не відкривали.

Коли бойлер справді варто вимикати

Найбільше сенсу вимикати бойлер, коли ви їдете з дому на кілька днів або довше - у відрядження, на дачу чи у відпустку. Простій у 3-4 доби вже дає помітну різницю в рахунку за світло.

Якщо вас немає лише кілька годин (наприклад, робочий день), вимикати прилад сенсу мало. За цей час вода не встигне сильно охолонути, а запуск нагрівача після ввімкнення компенсує всю «економію».

Яка температура вигідніша

Оптимальна температура води в бойлері - 55-60 градусів. За такого нагріву бак споживає менше струму, ніж за максимальних 75-80 градусів, а води вистачає і на душ, і на миття посуду.

Встановлювати нижче 50 градусів теж не варто: в теплій воді починають розмножуватися бактерії, зокрема легіонела. Тому «економія» на мінімальній температурі може обернутися проблемами зі здоров'ям.

Простий спосіб скоротити рахунок

Якщо у вас двозонний лічильник, перенесіть нагрів води на ніч, коли діє дешевший тариф. Багато сучасних бойлерів мають таймер або функцію відкладеного старту - тоді вранці у вас буде гаряча вода за нічною ціною.

Що ще допоможе зекономити

Раз на рік-два чистіть ТЕН від накипу - шар накипу товщиною в кілька міліметрів помітно збільшує час нагріву.

Утепліть бак і труби, якщо бойлер стоїть у холодному приміщенні.

Обирайте об'єм під реальну кількість людей: 50-80 літрів - на 1-2 осіб, 80-100 літрів - на родину.

Головна порада - не тримати бойлер постійно на максимумі, коли це не потрібно. Завдяки правильній температурі та вимиканню на час від'їзду рахунок за світло можна зменшити відчутно, не відмовляючись від гарячої води.

Раніше Politeka повідомляла, українцям розкрили простий спосіб економії: як купувати продукти дешевше.