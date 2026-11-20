Введення в храм Пресвятої Богородиці - одне з дванадесятих свят, яке 21 листопада відзначають за новим церковним календарем. У народі його називають Третьою Пречистою; читайте про значення свята та текст молитви.

Церковні свята в листопаді завершуються особливо шанованим днем - Введенням у храм Пресвятої Богородиці, яке за новоюліанським календарем ПЦУ відзначають 21 листопада.

У народі це свято називають Третьою Пречистою. Воно належить до дванадесятих - дванадцяти найбільших свят церковного року, присвячених земному життю Богородиці та Ісуса Христа.

Що означає Введення в храм Пресвятої Богородиці

Свято присвячене церковному переданню про те, як батьки Діви Марії - праведні Йоаким і Анна - привели трирічну доньку до Єрусалимського храму, присвятивши її життя Богові.

За переданням, дівчинка сама піднялася східцями храму, а первосвященник, за Божим натхненням, ввів її до Святеє Святих - місця, куди дозволялося заходити лише раз на рік і лише первосвященнику.

Ця подія вважається початком духовного приготування Марії до її великого покликання - стати матір'ю Спасителя. Тому свято символізує духовне очищення, відданість Богові та початок нового етапу життя.

Чому свято називають Третьою Пречистою

У народній традиції три свята, присвячені Богородиці, дістали спільну назву Пречиста. Перша Пречиста - Успіння Богородиці (28 серпня), Друга - Різдво Богородиці (21 вересня), а Третя - саме Введення в храм, яке відзначають 21 листопада.

Введення щороку припадає на період Різдвяного посту, який за новим календарем триває з 15 листопада до 24 грудня. Тому третю Пречисту пов'язують із наближенням зимових свят і початком духовного приготування до Різдва.

Молитва до Пресвятої Богородиці

У день Введення віряни звертаються до Богородиці з молитвою, просячи захисту для дітей, благословення родини та духовної сили. Ось один із традиційних текстів:

«Пресвята Богородице, Діво Маріє, Ти, яку ще малою дитиною привели до храму Господнього, - прийми і наші молитви. Збережи наших дітей від усякого зла, укріпи родини наші в любові та вірі, допоможи нам у життєвих випробуваннях. Ти - заступниця всіх, хто з вірою до Тебе звертається, - не залиши нас без Твоєї опіки. Амінь».

Традиції та що не можна робити цього дня

Введення в храм - велике церковне свято, тож цього дня віряни намагаються відвідати богослужіння, помолитися за родину та допомогти тим, хто цього потребує. Доброю традицією вважається підтримка дітей і близьких, милосердя та прощення образ.

У народі цього дня не радили сваритися, лихословити, займатися важкою фізичною працею та позичати гроші. Також не варто відмовляти в допомозі тим, хто її просить.

Раніше Politeka повідомляла, 14 листопада - свято апостола Пилипа: традиції й прикмети напередодні Пилипівки.

Також Politeka повідомляла, церковне свято 10 листопада: кого вшановують і чого не можна робити цього дня.