10 листопада православні вшановують великомученицю Параскеву П'ятницю. Розповідаємо, ким була свята, які традиції пов'язані з цим днем і чого не варто робити.

Церковні свята в листопаді тривають - у вівторок, 10 листопада, Православна церква вшановує великомученицю Параскеву, яку в народі називають П'ятницею, а також мучеників Терентія та Неонілу.

Ким була свята Параскева

Параскева жила в III столітті в Іконії, що в Малій Азії (тепер це територія Туреччини), у родині християн. Її ім'я з грецької перекладається як «п'ятниця» - так батьки назвали доньку на честь дня Христових страждань.

Після смерті батьків дівчина роздала майно бідним і присвятила життя проповіді християнства серед язичників. За відмову зректися віри її жорстоко катували, а згодом стратили.

У народній традиції Параскева вважається заступницею жінок, покровителькою шлюбу, домашнього господарства і зимових рукодільних занять.

Традиції та про що просять святу

У Параскеви П'ятниці здавна просять щастя в сімейному житті, ладу в родині та зцілення від хвороб. Дівчата молилися про доброго нареченого, заміжні жінки - про мир у домі.

Цього дня починалася підготовка до зимових робіт: жінки пряли льон і вовну, займалися рукоділлям. Вірили, що свята допомагає тим, хто працює старанно і з молитвою.

Чого не можна робити 10 листопада

Не пряли і не ткали - вважалося, що свята карає тих, хто працює в її день.

Не прали білизну і не мили підлогу надвечір.

Не сварилися і не лихословили, бо злі слова, за повір'ям, повертаються до того, хто їх каже.

Народні прикмети на 10 листопада

За погодою цього дня визначали майбутнє. Дощ на Параскеву обіцяв мокру пору і наступного року, а ясна зоряна ніч - холодну зиму. Іній на деревах уранці віщував швидкі морози.

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