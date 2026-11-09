Субсидія на оплату комуналки в Україні не втрачається автоматично, якщо за домогосподарством числиться борг. Пенсійний фонд має чіткий перелік випадків, коли навіть прострочена заборгованість за житлово-комунальні послуги не є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії.

За загальним правилом субсидію не призначають, якщо у складі домогосподарства є особи з простроченою понад три місяці заборгованістю з оплати ЖКП, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Цю норму закріплено в постанові Кабміну №848, якою затверджено порядок надання населенню субсидій.

Коли борг не заважає отримати субсидію

Перелік винятків, за яких ПФУ зобов'язаний призначити допомогу попри борг, є вичерпним. Перший і найпоширеніший випадок - укладений договір про реструктуризацію заборгованості. Якщо людина підписала такий договір із постачальником послуг, це знімає перешкоду для оформлення субсидії.

Другий випадок - борг оскаржується в суді. Достатньо надати ухвалу про відкриття провадження або позовну заяву, і фонд не має права відмовити, поки триває судовий розгляд.

Третя обставина - заборгованість виникла за послуги, які фактично не надавалися. Наприклад, у платіжці нарахували оплату за опалення, хоча батареї в квартирі були холодними. Якщо це підтверджено документально, борг у розрахунок не береться.

Четвертий випадок стосується ситуацій, коли особа, за якою числиться борг, фактично не проживає у приміщенні. Це підтверджується актом про фактичне проживання або довідкою, і тоді борг цієї особи не переноситься на решту домогосподарства, яка подає документи на субсидію.

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Що робити, якщо відмовили через борг

Якщо Пенсійний фонд відмовив у призначенні субсидії саме через заборгованість, але ви підпадаєте під один із перелічених винятків, рішення можна оскаржити. Спочатку зверніться до органу ПФУ із заявою і підтверджувальними документами, а якщо це не допомогло - до вищого органу фонду або до суду.

Головне - зафіксувати причину відмови письмово. Вона має бути зазначена у рішенні про відмову, яке фонд зобов'язаний надіслати. Без письмового рішення сперечатися значно складніше.

У Пенсійному фонді наголошують, що неоскаржений прострочений борг - одна з найчастіших технічних підстав для відмови, тоді як справжня причина нерідко криється в незавершеному судовому спорі чи застарілих даних про склад домогосподарства. Тому перед подачею варто звірити, чи немає серед членів родини людини, яка давно не проживає за адресою, але досі значиться у документах.

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