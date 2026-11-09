У листопаді 2026 року пенсіонери віком від 70 років продовжать щомісяця отримувати вікові доплати до пенсії. Гроші нараховують автоматично - без заяв і довідок, а ось сума залежить від віку.

Перерахунок пенсії українцям та вікові доплати - те, чого пенсіонери чекають щомісяця. У листопаді 2026 року особи віком від 70 років продовжать отримувати щомісячні компенсаційні виплати до основної пенсії, і нараховують їх без жодної заяви.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на Пенсійний фонд України. Йдеться про доплати, розмір яких напряму залежить від віку отримувача.

Які суми вікових доплат нарахують у листопаді

Щомісячна компенсаційна виплата встановлена трьома сходинками - залежно від того, скільки років виповнилося пенсіонеру:

від 70 до 74 років включно - 300 гривень;

від 75 до 79 років - 456 гривень;

після 80 років - 570 гривень.

Максимальний розмір доплати становить 570 гривень - її отримують найстарші пенсіонери, яким уже виповнилося 80 років. Ця сума додається до основної пенсії, тому загальна щомісячна виплата зростає помітно.

Коли гроші надійдуть на рахунки

Вікова доплата не приходить окремим платежем - її нараховують разом з основною пенсією. Тому дата надходження збігається з графіком виплати пенсії конкретному отримувачу. У листопаді виплатний період традиційно триває з 4 по 25 число - як через банки, так і через відділення Укрпошти.

Ті, хто отримує гроші на картку, побачать доплату в день зарахування пенсії за своєю датою. Поштові відділення доставляють виплати за власним графіком, тож тут дати можуть трохи зсуватися.

Як перевірити нарахування доплати

Перевірити, чи нараховано компенсацію, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через застосунок. Якщо після досягнення 70, 75 або 80 років доплату так і не додали, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ - із собою достатньо паспорта та ідентифікаційного коду.

Спеціально подавати заяву на призначення вікової доплати не потрібно: фонд додає її автоматично з місяця, в якому людина досягла відповідного віку.

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