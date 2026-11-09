В ноябре 2026 года пенсионеры в возрасте от 70 лет продолжат ежемесячно получать возрастные доплаты к пенсии. Деньги начисляют автоматически - без заявлений и справок, а вот сумма зависит от возраста.

Перерасчет пенсии украинцам и возрастные доплаты - то, чего пенсионеры ждут каждый месяц. В ноябре 2026 года лица в возрасте от 70 лет продолжат получать ежемесячные компенсационные выплаты к основной пенсии, и начисляются они без какого-либо заявления.

Об этом сообщает «Судово-юридична газета» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Речь идет о доплатах, размер которых напрямую зависит от возраста получателя.

Какие суммы возрастных доплат начислят в ноябре

Ежемесячная компенсационная выплата установлена тремя ступенями - в зависимости от того, сколько лет исполнилось пенсионеру:

от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

после 80 лет - 570 гривен.

Максимальный размер доплаты составляет 570 гривен - ее получают самые старшие пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет. Эта сумма прибавляется к основной пенсии, поэтому общая ежемесячная выплата заметно растет.

Когда деньги поступят на счета

Возрастная доплата не приходит отдельным платежом - ее начисляют вместе с основной пенсией. Поэтому дата поступления совпадает с графиком выплаты пенсии конкретному получателю. В ноябре выплатной период традиционно длится с 4 по 25 число - как через банки, так и через отделения Укрпочты.

Те, кто получает деньги на карту, увидят доплату в день зачисления пенсии по своей дате. Почтовые отделения доставляют выплаты по собственному графику, поэтому здесь даты могут немного сдвигаться.

Как проверить начисление доплаты

Проверить, начислена ли компенсация, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или через приложение. Если после достижения 70, 75 или 80 лет доплату так и не добавили, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ - с собой достаточно паспорта и идентификационного кода.

Специально подавать заявление на назначение возрастной доплаты не нужно: фонд добавляет ее автоматически с месяца, в котором человек достиг соответствующего возраста.

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