Неработающие пенсионеры-чернобыльцы могут потерять ежемесячную доплату 2595 гривен из-за отсутствия справок о проживании в загрязненных зонах. В Кабмине объяснили, кого коснулись проверки и как подтвердить право на деньги.

Чернобыльская доплата к пенсии 2595 гривен в ноябре оказалась под угрозой для части пенсионеров: без подтверждения проживания в загрязненных зонах выплату могут прекратить. В Кабинете Министров объяснили, кого коснулись проверки справок и что сделать, чтобы сохранить деньги.

Право на ежемесячную доплату в размере 2595 гривен имеют неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Это те, кто постоянно проживает в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

Почему доплату могут отменить

Главной проблемой для части людей стало отсутствие документов или данных в государственных реестрах, подтверждающих проживание на радиоактивно загрязненных территориях в 1986-1992 годах. Именно таких пенсионеров и предупредили: без подтверждения периода проживания ежемесячную выплату могут отменить.

Для таких случаев в 2026 году ввели специальный механизм подтверждения места и периода проживания. В восьми областях работают комиссии, которые устанавливают необходимые сведения и помогают внести их в государственные реестры. Механизм распространяется даже на случаи, когда человек проживал в населенном пункте, который позже ликвидировали.

Изначально процедура должна была действовать в течение ограниченного периода, однако правительство продлило возможность воспользоваться ею до 31 декабря 2026 года. Это означает, что у людей, которые до сих пор не подтвердили свое право из-за отсутствия старых документов, еще есть время собрать справки.

Сколько людей уже получают деньги

По состоянию на октябрь ежемесячную доплату 2595 гривен уже получали около 106 тысяч неработающих пенсионеров. Остальные из тех, кто имеет право на выплату, до сих пор не смогли подтвердить необходимый период проживания из-за отсутствия старых документов или информации в электронных реестрах.

В Министерстве социальной политики также заверили, что запланированная пенсионная реформа не лишит людей уже приобретенных социальных прав, льгот и компенсаций, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы.

Как подтвердить право на доплату

Если вы имеете право на 2595 гривен, но вам не хватает документов или записей в реестрах, следует обратиться в специальную комиссию в своей области. Комиссия установит факт проживания на загрязненной территории в 1986-1992 годах и поможет внести сведения в государственные реестры.

Подавать документы стоит через органы Пенсионного фонда Украины или местные органы социальной защиты по месту проживания. Срок подачи продлен до 31 декабря 2026 года, так что времени, чтобы собрать необходимые справки, еще достаточно.

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