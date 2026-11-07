У листопаді 2026 року пенсіонерам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і постійно проживають у зонах відселення, до основної пенсії щомісяця доплачуватимуть 2 595 грн. Хто має право на виплату та як її оформити - далі в матеріалі.

Чорнобильські доплати до пенсій у 2026 році прив'язали до прожиткового мінімуму - тож уже з листопада окрема категорія пенсіонерів щомісяця отримуватиме додатково 2 595 грн до основної виплати.

Про умови надання такої підтримки повідомляють Новини.LIVE. Ідеться про щомісячну доплату, яка дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Її нараховують непрацюючим пенсіонерам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і постійно проживають у зонах безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Хто має право на доплату 2 595 грн

Право на додаткову щомісячну виплату мають люди зі статусом "постраждалий внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС". Це питання регулює стаття 39 закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Держава гарантує таку фінансову допомогу тим, хто постійно проживав станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року на території населених пунктів, які належать до зони безумовного (обов'язкового) відселення або зони гарантованого добровільного відселення.

Як підтвердити місце проживання

Кабмін продовжив дію експериментального проєкту із внесення до реєстру територіальної громади даних про періоди й адреси проживання чорнобильців до 31 грудня. Механізм дозволяє встановлювати факт проживання через тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях навіть тоді, коли в держреєстрах немає документів - на підставі інших доказів.

Якщо звернутися до тимчасової комісії при ОВА за місцем фактичного проживання у вказаний період, вона розгляне сукупність доказів і може ухвалити рішення про внесення інформації до реєстру територіальної громади. На підставі цих дій Пенсійний фонд призначить доплату.

Станом на листопад 2026 року такі тимчасові комісії діють при обласних військових адміністраціях у восьми областях: Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Як оформити доплату

Щоб отримати виплату, зверніться до Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. Якщо даних про проживання у зонах відселення немає в держреєстрах, подайте заяву до тимчасової комісії при обласній військовій адміністрації. Комісія розглядає наявні докази проживання - від архівних довідок до показань свідків. За позитивного рішення відомості вносять до реєстру, після чого ПФУ призначає доплату автоматично.

Як визначається розмір надбавки

Правила щодо розміру чорнобильських надбавок до пенсій прописані в законі № 4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік". У 2026 році сума доплати зросла до 2 595 грн, оскільки цей показник відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальній пенсії), який переглянули на початку року.

Наступного року розмір може змінитися: у проєкті бюджету уряд заклав вищий рівень прожиткового мінімуму.

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