Тимчасовий захист для українців у ЄС завершується, але після нього не всі пенсіонери автоматично втратять право на проживання - усе залежить від країни, стану здоров'я та інтеграції.

Пенсіонерам дали 10 днів повідомити ПФУ про зміни - але за кордоном тепер ідеться про інше: як залишитися в Європі після завершення тимчасового захисту.

Після 4 березня 2028 року тимчасовий захист для українців у ЄС завершиться. Для людей пенсійного віку це не означає автоматичного позбавлення права на проживання, але майбутнє залежатиме від країни, стану здоров'я, інтеграції та правильно обраного юридичного шляху. Єврокомісія вже закликає держави готувати перехід на інші статуси заздалегідь.

Тисячі українців пенсійного віку в Європі ставлять собі одне й те саме питання: що буде після завершення тимчасового захисту. Відповідь залежить не лише від віку. У Польщі та Чехії вже є зрозумілі перехідні механізми, у Німеччині - потужні гуманітарні інструменти, а от у Швеції, Норвегії та Данії правила значно жорсткіші.

Німеччина: гуманітарні підстави для літніх людей

Німеччина залишається однією з країн, де для українців старшого віку відкрито більше варіантів, ніж здається. Дозволи за §24 AufenthG для українців автоматично продовжені до 4 березня 2027 року, і за цим статусом можна легально працювати.

Для окремих трудових маршрутів кваліфікованої зайнятості діє правило: людина від 45 років, яка вперше отримує дозвіл на проживання для роботи, зазвичай має показати зарплату на рівні не менше 55 770 євро брутто на рік або довести належне пенсійне забезпечення. Але це стосується саме трудового шляху, а не гуманітарних дозволів.

Для українців старшого віку важливі гуманітарні норми §25(4) і §25(5) AufenthG - вони дозволяють надати дозвіл на перебування, якщо виїзд був би винятково жорстким або практично неможливим. Для пенсіонерів це можуть бути тяжкі хвороби, потреба в лікуванні, залежність від догляду, окупація рідного регіону, відсутність житла чи безпечного місця для повернення в Україну.

Ще один інструмент - §23a AufenthG, механізм виняткової жорсткості: через комісії у справах про особливі випадки федеральні землі можуть підтримати дозвіл, якщо є нагальні гуманітарні причини. А §25b дозволяє не застосовувати частину вимог щодо доходу чи мови, якщо людина не може їх виконати через хворобу, інвалідність або старість.

Офіційний ресурс Germany4Ukraine прямо пише: якщо доходу бракує, можна отримувати соціальні виплати; якщо людина вже пенсійного віку або обмежено працездатна, вона звертається не до Jobcenter, а до Sozialamt за Sozialhilfe. Тобто літній українець з легальним статусом не залишається без системної підтримки.

Що робити пенсіонерам у Німеччині вже зараз

Перевірте термін дії дозволу за §24 AufenthG - якщо він продовжений автоматично до березня 2027 року, використайте цей час для підготовки. Документуйте інтеграцію: сертифікати мовних курсів, медичні довідки від німецьких лікарів, підтвердження соціальних зв'язків, довідки про роботу чи волонтерство. Якщо повернення неможливе - зафіксуйте причини письмово й зверніться до Sozialamt, якщо доходу недостатньо.

Польща: найчіткіший адміністративний "міст"

Якщо дивитися на технічно зрозумілий перехідний маршрут, то Польща виглядає сьогодні найсильніше. Польська влада офіційно підтвердила: для українців зі статусом PESEL UKR діє модель переходу до картки pobytu CUKR, яка має бути дійсна три роки. Подання відбувається винятково електронно через портал MOS.

Але карта не видається автоматично. Людина повинна відповідати кільком умовам: бути громадянином України або членом сім'ї такого громадянина, мати легальне перебування у зв'язку з тимчасовим захистом, мати статус UKR станом на 4 червня 2025 року і на день подання заяви, а також безперервно зберігати статус UKR не менше 365 днів.

Для літніх українців це часто зручніше, ніж складна гуманітарна процедура. ZUS пояснює: право на польську пенсію або на одночасне отримання польської та української пенсії виникає тоді, коли людина має страхові періоди в обох країнах. Ідеться про угоду про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, а не про універсальну доплату для всіх.

Польща також зберігає окрему увагу до вразливих груп: у центрах колективного розміщення можуть і далі залишатися люди з інвалідністю, пенсіонери й вагітні жінки.

Що робити пенсіонерам у Польщі вже зараз

Перевірте свій статус PESEL UKR і дату його отримання - ключова умова для переходу на CUKR це безперервне збереження статусу UKR не менше 365 днів і його наявність станом на 4 червня 2025 року. Зареєструйтеся на порталі MOS і підготуйте документи для електронної подачі - паперові заяви не приймають. Якщо є страховий стаж роботи в Польщі, зверніться до ZUS для уточнення права на пенсійні виплати.

Чехія: варіант для самодостатніх

Чехія має окрему логіку переходу до тривалішого перебування. Головний перехідний інструмент тут - спеціальний дозвіл на довгострокове перебування для людей з тимчасовим захистом, призначений для економічно самодостатніх осіб. Серед головних умов - мінімум понад два роки перебування на тимчасовому захисті в Чехії, економічна самостійність, незалежність від системи допомог і бездоганність.

Для пенсіонерів це означає трезву оцінку: самодостатні люди похилого віку з доходом мають хороші шанси, а от дуже бідні й тяжко хворі за цим маршрутом слабші, і їм варто шукати інші підстави.

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