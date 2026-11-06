Абонентам Київстар, які загубили телефон або SIM-карту, не обов'язково купувати новий стартовий пакет - втрачений номер можна відновити, зберігши тариф, гроші на рахунку та всі підключені послуги. Розповідаємо покроково, як це зробити.

Як відновити номер після втрати телефону - це простіше, ніж здається: втрачену SIM можна повернути, зберігши тариф, гроші на рахунку та всі підключені послуги.

Відновити SIM-карту можна двома способами - у будь-якому магазині оператора або самостійно вдома.

Як повідомляє сайт Київстару, у магазині негарантійна заміна SIM коштує 50 грн, а для самостійної заміни потрібно придбати Smart SIM за 150 грн.

Як відновити номер самостійно

Спершу треба придбати Smart SIM в інтернет-магазині, вставити її в телефон і набрати *111# - це потрібно для активації картки.

Далі наберіть запит *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, де 380ХХXXXXXXX - це ваш номер телефону, а YYYYYY - 8 цифр PUK1 старої SIM-карти.

Номер відновиться протягом 7 годин - про це прийде SMS. Поки триває активація, абоненту нараховують 100 хвилин на Київстар і 100 МБ. Перевірити залишок можна за допомогою *115#.

Про що пам'ятати

Не поповнюйте рахунок, доки не прийде SMS про відновлення номера.

Протягом доби у вас є 4 спроби коректно ввести запит на заміну SIM.

Якщо з моменту активації Smart SIM минуло більше 7 днів, самостійна заміна неможлива.

Якщо стара SIM-карта заблокована, зателефонуйте на 466.

Заміна SIM у магазині

Зареєстрованим абонентам передплати для заміни потрібен паспорт громадянина України. Якщо номер не реєстрували, знадобляться дані по картці, яку відновлюєте.

PUK-код вказаний на пластику від старої SIM. Його також можна дізнатися в додатку «Мій Київстар» або за номером 466 чи 0 800 300 466.

Щоб ніхто інший не зміг замінити вашу SIM, можна заблокувати самостійну заміну: наберіть *245*1#. Перевірити статус - *245*3#, а зняти блокування - *245*2#.

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