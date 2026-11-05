Національний банк провів операції з обміну безготівкової валюти на готівку - після цього гривня зміцнилася, а долар в обмінниках подешевшав із понад 47 до 46,5 гривні.

Курс долара в Україні знову пішов униз - гривня почала зміцнюватися після того, як Національний банк провів операції з обміну безготівкової валюти на готівку. Долар в обмінниках подешевшав з понад 47 до 46,5 гривні, а НБУ запевняє, що дефіциту готівкової валюти немає.

Як повідомляє Національний банк, регулятор провів превентивні операції обміну безготівкової валюти на готівку, щоб підкріпити каси банків. Такий крок знадобився, бо на початку листопада попит на валюту традиційно зріс.

Заявлена пропозиція виявилася набагато більшою за реальний попит. НБУ запропонував банкам 100 мільйонів доларів та 100 мільйонів євро, проте фінустанови викупили лише 14 мільйонів доларів, а на євро попиту взагалі не було. Завдяки цим операціям стало зрозуміло, що готівкової валюти вистачає.

Курс долара в обмінниках відреагував миттєво. Якщо напередодні американську валюту продавали дорожче за 47 гривень, то вже ввечері 3 листопада ціна впала до 46,5 гривні. Офіційний курс на 4 листопада НБУ встановив на рівні 45,66 гривні за долар.

Чому гривня почала зміцнюватися

На початку листопада попит на валюту підскочив через збільшення бюджетних видатків на оборону й безпеку та через оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти для громадян. Водночас пропозиція іноземної валюти була обмежена - зокрема через масове відшкодування ПДВ наприкінці жовтня.

Додатковий тиск створювали й російські обстріли, які завадили сезонному зростанню експорту, тому аграрний та металургійний сектори продавали менше валюти. На тлі цього гривня часом слабшала щодо долара, але операції НБУ повернули ринок до рівноваги.

Де тепер вигідніше міняти валюту

Офіційний курс (45,66 гривні за долар) лишається помітно нижчим за ціни в обмінниках (46,5 гривні), тому найвигідніше орієнтуватися на курси банків і порівнювати їх перед обміном. В обмінниках курс продажу долара вже опустився нижче 47 гривень, тож тим, хто планує купувати валюту, варто дочекатися, коли ціни стабілізуються.

Національний банк планує повторити такі самі операції, щоб і надалі підтримувати ліквідність ринку та задовольняти попит українців. Тож зміцнення гривні може тривати.

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