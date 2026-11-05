Национальный банк провел операции по обмену безналичной валюты на наличную - после этого гривна укрепилась, а доллар в обменниках подешевел с более чем 47 до 46,5 гривны.

Курс доллара в Украине снова пошел вниз - гривна начала укрепляться после того, как Национальный банк провел операции по обмену безналичной валюты на наличную. Доллар в обменниках подешевел с более чем 47 до 46,5 гривны, а НБУ уверяет, что дефицита наличной валюты нет.

Как сообщает Национальный банк, регулятор провел превентивные операции обмена безналичной валюты на наличную, чтобы подкрепить кассы банков. Такой шаг понадобился, поскольку в начале ноября спрос на валюту традиционно вырос.

Заявленное предложение оказалось значительно больше реального спроса. НБУ предложил банкам 100 миллионов долларов и 100 миллионов евро, однако финучреждения выкупили лишь 14 миллионов долларов, а на евро спроса вообще не было. Благодаря этим операциям стало понятно, что наличной валюты достаточно.

Курс доллара в обменниках отреагировал мгновенно. Если накануне американскую валюту продавали дороже 47 гривен, то уже вечером 3 ноября цена упала до 46,5 гривны. Официальный курс на 4 ноября НБУ установил на уровне 45,66 гривны за доллар.

Почему гривна начала укрепляться

В начале ноября спрос на валюту подскочил из-за увеличения бюджетных расходов на оборону и безопасность и из-за обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты для граждан. В то же время предложение иностранной валюты было ограничено - в частности из-за массового возмещения НДС в конце октября.

Дополнительное давление создавали и российские обстрелы, которые помешали сезонному росту экспорта, поэтому аграрный и металлургический секторы продавали меньше валюты. На этом фоне гривна временами слабела к доллару, но операции НБУ вернули рынок к равновесию.

Где теперь выгоднее менять валюту

Официальный курс (45,66 гривны за доллар) остается заметно ниже цен в обменниках (46,5 гривны), поэтому выгоднее ориентироваться на курсы банков и сравнивать их перед обменом. В обменниках курс продажи доллара уже опустился ниже 47 гривен, поэтому тем, кто планирует покупать валюту, стоит дождаться стабилизации цен.

Национальный банк планирует повторить такие же операции, чтобы и дальше поддерживать ликвидность рынка и удовлетворять спрос украинцев. Поэтому укрепление гривны может продолжиться.

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