В топ-5 лучших кредитных карт 2026 года вошли продукты ПУМБ, Идея Банка, monobank, Райффайзен Банка и Укрсиббанка. Самый длинный грейс-период достигает 100 дней, однако реальная ставка по кредиту может составлять 78-128% годовых.

В 2026 году банки изменили подход к кредитным картам: главным оружием конкуренции стали не процентные ставки, а длительный грейс-период, удобное мобильное приложение и кэшбек. К таким выводам пришли в исследовании РБК-Украина, которое составило рейтинг лучших карт с кредитным лимитом на 2026 год.

В топ-5 вошли пять карт: ВСЕМОЖУ Online от ПУМБ, О.Картка от Идея Банка, Черная карта monobank (Универсал Банк), "100 дней 2.0" от Райффайзен Банка и SMART CARD от Укрсиббанка. Все они доступны любому клиенту - для оформления не нужно иметь зарплатную карту в этом банке.

Грейс-период: сколько дней можно пользоваться деньгами без процентов

Грейс-период - это количество дней, в течение которых клиент может погасить задолженность без начисления процентов. В некоторых банках он составляет 45-56 дней, в других - 62, 92 или даже 100 дней. Все, что выплачивается вне льготного периода, уже имеет процентную составляющую.

Отдельно изучили минимальный ежемесячный платеж. Каждый банк устанавливает свое условие, и обычно это 2-6% от суммы задолженности. Чем меньше обязательный платеж, тем более высокий балл карта получала в рейтинге.

Ставки: номинальная одна, реальная - совсем другая

Заявленная банком номинальная ставка по кредитным картам обычно находится в пределах 35-62% годовых. Однако реальная ставка, которую банк обязан указывать в документе "Паспорт потребительского кредита", в среднем составляет 78-128% годовых. Именно на нее стоит смотреть, когда сравниваете карты.

За последние пять лет ставки почти не менялись, вместо этого банки корректируют другие параметры: увеличивают лимиты, расширяют грейс-период, убирают часть комиссий. Комиссия за наличное пополнение счета теперь встречается очень редко, а комиссии за переводы с кредитного на дебетовый счет становятся более лояльными.

Комиссии за переводы и снятие наличных

Переводы кредитных средств (P2P и IBAN) традиционно имеют комиссию 3-4%. Банки все чаще временно отменяют ее во время больших распродаж, например в "черную пятницу" или в предновогодний сезон. Это стимулирует клиентов использовать лимит шире, чем для обычных покупок в POS-терминале.

Комиссию за снятие кредитных средств в банкомате в рейтинге оценивали отдельно: высший балл давали, если ее нет, средний - за комиссию до 3,99%, ноль - если более 3,99%.

Цифровые карты и оформление онлайн

Доля цифровых карт в структуре новых эмиссий уже превышает 75-80%. Многие банки предлагают карту с лимитом, которую оформляют в приложении и сразу подключают к ApplePay или GooglePay. Отсутствие физического носителя снижает риск скимминга и потери карты.

Как выбрать карту и не переплатить

Перед оформлением кредитки стоит проверить реальную, а не номинальную ставку - она указана в "Паспорте потребительского кредита". Обратите внимание и на длительность грейс-периода: чем он дольше, тем больше времени на погашение без процентов. Также сравните размер минимального ежемесячного платежа и комиссии за переводы и снятие наличных.

Чтобы вообще не платить проценты, задолженность нужно полностью закрывать в пределах грейс-периода. В большинстве приложений есть наглядный трекинг дней до конца расчетного периода и возможность настроить автопогашение - это помогает не просрочить платеж и не заплатить неожиданную комиссию.