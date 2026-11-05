В Украине заработала уголовная ответственность за участие в дроп-схемах: за передачу карты или доступа к счету можно получить штраф до 170 000 гривен, а в худшем случае - до шести лет лишения свободы. Рассказываем, как работает закон и как не попасться на предложения быстрого заработка.

Банковская карта, переданная «в аренду» незнакомцу, может обернуться заблокированным счетом и уголовным делом. Верховная Рада приняла закон, который вводит отдельную ответственность за незаконные операции с платежными инструментами и счетами. Под удар попадают не только организаторы мошеннических схем, но и так называемые дропы - люди, которые предоставили свою карту или доступ к онлайн-банкингу для перевода чужих денег.

Кто такие дропы и почему это стало проблемой

В большинстве мошеннических схем преступник не получает деньги напрямую. Средства сначала поступают на счета других людей, затем переводятся дальше, снимаются наличными или конвертируются в криптовалюту. Таких посредников и называют дропами. Часть из них сознательно участвует в схемах, другие соглашаются на «быстрый заработок», не задумываясь о последствиях.

Что именно наказывает новый закон

Закон криминализировал передачу или получение карт и доступа к счетам, если их используют в мошеннических или других преступных схемах. Как объяснил адвокат Денис Нагорнюк, CEO адвокатского объединения «AXIOS PARTNERS», ответственность теперь может касаться не только непосредственного исполнителя мошенничества, но и человека, который сознательно обеспечивает финансовый канал для преступления.

Какие наказания предусмотрены

Закон разграничивает санкции в зависимости от характера действий:

передача собственного платежного инструмента или доступа к счету для совершения преступления другими лицами - штраф от 300 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 5 100-17 000 гривен;

приобретение, хранение, сбыт или передача чужих платежных инструментов - штраф 51 000-85 000 гривен, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от двух до четырех лет;

повторные действия или совершение правонарушения организованной группой - штраф 85 000-170 000 гривен или лишение свободы от четырех до шести лет.

Почему это важно для обычных украинцев

Предложения вроде «арендуем вашу карту», «нужен счет для переводов» или «платим за открытие банковского аккаунта» - сигнал опасности. Владелец счета рискует потерять доступ к банковским услугам из-за проверок финансовых операций: банки блокируют подозрительные карты по результатам финансового мониторинга. Если же докажут осознанное участие в схеме, последствия станут уже уголовными.

Что делать, чтобы не стать дропом

не передавайте карту, PIN-код, логины и пароли онлайн-банкинга никому, даже за деньги;

игнорируйте объявления об «аренде карты» и «заработке без вложений» в мессенджерах;

не открывайте счета по просьбе незнакомцев и не принимайте переводы от неизвестных лиц.

Что делать, если карта уже «в аренде»

Простая передача карты родственнику не ведет к ответственности автоматически: следствие должно доказать состав правонарушения. Но если вы уже отдали карту или доступ к счету незнакомцу, немедленно заблокируйте карту через банк или горячую линию, сообщите учреждению о ситуации и сохраните всю переписку с «работодателем». Это зафиксирует, что вас могли обмануть, а не что вы сознательный участник схемы.

Европейский контекст и поможет ли это

Усиление ответственности приближает украинское законодательство к стандартам ЕС в противодействии мошенничеству с безналичными платежными средствами, в частности к Директиве ЕС 2019/713. Самих штрафов, впрочем, недостаточно: нужен эффективный финансовый мониторинг, обмен информацией между банками и правоохранителями и быстрый возврат средств потерпевшим. Для владельца карты главное правило простое - карта не товар для аренды, а финансовый инструмент, за который приходится отвечать.

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