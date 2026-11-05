Как обновить военно-учетные данные, оформить отсрочку через «Резерв+» и подать рапорт на перевод в другую часть через «Армія+» - пошаговая инструкция 2026 года.

Отсрочка от мобилизации онлайн и перевод между частями в 2026 году оформляются в двух разных приложениях - «Резерв+» и «Армія+». Для вопросов воинского учета работает «Резерв+», а для служебных вопросов действующих военнослужащих - «Армія+». Рассказываем, как ими пользоваться.

«Резерв+» - это электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Через него можно проверить собственные военно-учетные данные, обновить информацию о себе и получить электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Через приложение также доступны три ключевых действия: подать запрос на отсрочку по доступному основанию, проверить срок ее действия и получить электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). Важный нюанс: само по себе звание ветерана или удостоверение участника боевых действий не является отдельным основанием для отсрочки - право должно соответствовать требованиям закона и подтверждаться документами и данными реестров.

Как оформить отсрочку через «Резерв+»

Чтобы получить отсрочку, откройте соответствующий сервис в «Резерв+», выберите свое основание и отправьте запрос. После обработки результат появится в военно-учетном документе. Большинство уже оформленных отсрочек продлеваются автоматически, если основания остаются действующими и система может подтвердить их в реестрах.

Если вашей категории нет в приложении или данных недостаточно для автоматической проверки, придется обратиться в ЦНАП. Там отсрочку оформят вручную на основании поданных документов.

Как получить направление на ВВК

Для этого в «Резерв+» выберите «Сервисы», далее - «Направление на ВВК», проверьте свои данные и подайте запрос. Готовое электронное направление появится в приложении и имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Для действующих военнослужащих действует другой путь: рапорт на направление на ВВК подают через «Армія+», добавив медицинский документ с рекомендацией врача.

Как подать рапорт на перевод через «Армія+»

Перевод в другую часть оформляется исключительно через «Армія+». Сервис охватывает перевод внутри ВСУ, внутри Национальной гвардии и между этими формированиями.

Общее правило - не менее шести месяцев службы в текущей части и не менее года после предыдущего перевода по собственной инициативе. Для отдельных случаев предусмотрены исключения, а возможность перехода зависит от должности, типа частей и оснований перевода.

Порядок действий такой: сначала проверьте условия на сайте «Армія+», где есть тест для определения доступного пути. Далее найдите часть, готовую вас принять, и получите рекомендательное письмо - отношение. Подготовьте военный документ, а при переводе по состоянию здоровья - заключение ВВК. После этого откройте рапорт в «Армія+», заполните данные, прикрепите документы и подпишите.

Одобрение рапорта и фактическое убытие в новую часть - это отдельные этапы. В пределах одного формирования первичная проверка рапорта длится до 72 часов, а на выполнение приказа отводится срок: в ВСУ - 20 дней, в НГУ - месяц. Межведомственный переход требует больше времени.

Нужно ли согласование командира - зависит от конкретного перехода. Для переводов между ВСУ и НГУ согласование в целом требуется, а отдельный порядок действует для перевода по заключению ВВК. Обещание «перевестись без согласия командира в любую часть» не соответствует действующим правилам.

По состоянию на 31 октября 2026 года официальная страница сервиса указывает срок действия экспериментального порядка перевода до 13 ноября 2026 года. Перед подачей рапорта после этой даты стоит проверить, продлен ли механизм и не изменились ли его условия.

Ранее Politeka сообщала, когда электронный военно-учетный документ в Резерв+ теряет силу.

Также Politeka рассказывала, кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам и как ее оформить.