Разговор с ребенком о потере - один из самых тяжелых для родителей. Взрослые боятся сказать что-то не то и навредить, но именно их поддержка часто становится единственной опорой для ребенка, пережившего горе. Как правильно начать такой разговор, каких фраз избегать и как не пропустить опасное состояние - об этом в беседе с UA.NEWS рассказала семейный психотерапевт, кризисный психолог БФ «Дети Героев» Лариса Юзмухаметова.

Фонд «Дети Героев» специализируется на работе с детьми, которые проживают горе, связанное с потерей одного или обоих родителей вследствие российской агрессии. Психолог подчеркивает: взрослым не нужно первыми начинать разговор о потере, если сам ребенок еще не начал об этом говорить.

Какие фразы ребенку категорически нельзя говорить

Самая частая ошибка взрослых - «банальные утешения», которые на самом деле лишь обесценивают чувства ребенка. Юзмухаметова советует избегать таких фраз, как «Я тебя понимаю», «Я знаю, как тебе», «Не переживай», «Хватит плакать» и «У тебя все будет хорошо».

Причина проста: если взрослый сам не переживает такую же потерю, он не может знать, что чувствует ребенок. Вместо этого опорой становятся простые и искренние слова: «Я тебя слышу. Как бы я могла тебя поддержать? Я слышу, что тебе больно, что ты злишься. Но я здесь, я с тобой, я помогу».

Что психолог советует учителям в школе

Отдельное внимание эксперт уделила педагогам, ведь возвращение к учебе после потери - большой стресс для травмированного ребенка. Главное правило - снизить к нему требования, не сравнивать с другими учениками и не «мерить по средней температуре по палате».

Ребенок, переживший потерю, находится в разы в большем стрессе, чем сверстники из стабильных семей: на него давит тяжелая атмосфера дома, требования в школе и общий фон города с тревогами и отключениями света. Учителю достаточно деликатно подойти и сказать: «Если тебе нужна помощь - приходи, я рядом», выделив ребенку хотя бы 5-10 минут.

Как понять, что ребенку нужна помощь специалиста

В норме горе проживается «маятником»: ребенок то грустит и плачет, то снова играет и смеется. Опасным признаком Юзмухаметова называет отсутствие этого движения, когда ребенок постоянно застревает в одной из крайностей.

С одной стороны, это может быть постоянная агрессия - активная или пассивная: буллинг, подколы других детей, раздражение, действия будто назло. С другой - полное замыкание в себе, когда ребенку становится безразлично к оценкам («двойка - ну двойка, десять - ну десять») и он не проявляет естественной жизненной активности. Такие проявления - повод немедленно обратиться к специалистам.

Где родителям брать ресурс

Психолог напоминает: поддержать ребенка может только стабильный взрослый, поэтому о себе нужно заботиться не меньше, чем о детях. Она советует каждому взрослому написать себе «100 пунктов собственного ресурса» - от прогулки к озеру и созерцания природы до встречи с подругой.

Если же это не помогает и человек застревает в истощении, это уже повод обратиться к психологу или психотерапевту - возможно, речь идет о депрессии, при которой нужна даже медикаментозная поддержка. Ведь ребенок остается устойчивым и защищенным только тогда, когда рядом есть надежная взрослая фигура.

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