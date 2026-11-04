Расходы на мобильную связь можно уменьшить, если отказаться от дорогих пакетов. В Украине есть предложения за 100-290 гривен в месяц, но условия подключения существенно отличаются.

Мобильные операторы обновляют тарифы в Украине этой осенью - и для абонентов, которые хотят сэкономить, есть вполне бюджетные варианты. Ежемесячно за связь можно платить от 100 до 290 гривен, если подобрать пакет под собственные нужды, а не брать самый дорогой безлимит.

Самые доступные предложения есть у всех трех крупных операторов, сообщает ТехноФан. Однако условия подключения сильно различаются: одни пакеты рассчитаны на людей определенного возраста, другие дают скидку за перенос номера от другого оператора.

Vodafone: самый дешевый пакет за 100 гривен

Если главный критерий - минимальная абонплата, стоит рассмотреть Vodafone. Самый доступный тариф Device M стоит 100 гривен в месяц и дает 10 ГБ мобильного интернета.

Однако у пакета есть ограничения: минуты разговоров и SMS не входят в абонплату. За каждую минуту звонка и каждое сообщение придется заплатить по 1 гривне. Подключить Device M могут только пользователи предыдущего тарифа Device S.

Немного дороже - Device L за 160 гривен с 18 ГБ интернета. Звонки и SMS здесь тоже оплачиваются отдельно по такой же схеме. Для других клиентов стандартные пакеты Vodafone после переноса номера стоят от 280 до 350 гривен.

lifecell: 190 гривен для старших абонентов

У lifecell есть специальный тариф «Турбота» за 190 гривен в месяц, рассчитанный на пенсионеров и абонентов в возрасте от 55 лет. За эти деньги пользователь получает безлимитные звонки на номера lifecell, 1000 минут на другие украинские сети, 20 ГБ интернета и безлимитный трафик для соцсетей и мессенджеров.

Другим абонентам lifecell предлагает тариф «Максі», полная стоимость которого составляет 500 гривен. Но если перенести номер в lifecell, абонплата снижается до 270 гривен. После идентификации через приложение «Дія» или в фирменном магазине цена составит 350 гривен.

Киевстар: пакеты от 220 гривен

У Киевстар самые низкие цены предусмотрены прежде всего для детей и людей старшего возраста. Абоненты от 60 лет могут воспользоваться тарифом «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 гривен в месяц. Для детей от 6 до 16 лет доступен отдельный пакет «Дитячий» за 270 гривен.

Если абонент не относится к этим категориям, вариантом является тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий». Стандартная цена - 370 гривен, но после перехода от другого оператора с сохранением номера она снижается до 290 гривен в месяц. В пакет входят безлимитный мобильный интернет, 1000 минут на звонки по Украине и за границу, 1000 SMS и домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Как выбрать тариф и не переплачивать

Выбор зависит от того, как именно человек пользуется телефоном. Тем, кому нужен преимущественно мобильный интернет, подойдет Vodafone Device M или Device L. Пенсионерам стоит проверить возможность подключения специального пакета lifecell или Киевстар. Пользователям, которые хотят получить больше услуг за меньшую цену, целесообразно рассмотреть перенос номера в другую сеть.

Перед сменой оператора нужно внимательно проверить условия подключения, доступность акционной стоимости и полный перечень услуг в тарифе. На рынке также появился виртуальный оператор U Mobile с линейкой «Сімка» - пакеты на 15 и 60 ГБ для физических лиц.

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