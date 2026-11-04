Из-за просроченного платежа сумма долга может вырасти быстрее самого долга: к ней добавляют штраф, пеню и проценты. Большая Палата Верховного Суда разъяснила, обязан ли должник платить все и когда эти начисления можно уменьшить.

Штрафы за долги в Украине могут быть значительно больше самого долга - и кредитор нередко требует всю сумму дополнительных начислений. Большая Палата Верховного Суда объяснила, когда суд разрешит заплатить меньше, а штраф и пеню уменьшит.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда, которое проанализировали юристы. Поводом стало дело, в котором кредитор требовал с должника почти вдвое больше, чем тот задолжал.

Как долг вырос в несколько раз

Спор возник между двумя предприятиями, которые заключили договор на поставку средств защиты растений. Поставщик передал товар на сумму 205 538,92 гривны, но покупатель рассчитался с задержкой.

Когда дело дошло до суда, основной долг составлял 98 381,92 гривны. После возбуждения судебного дела предприятие полностью его погасило. Но поставщик требовал еще и деньги за просрочку - по договору предусматривались пеня, штраф и годовые проценты.

Ставка была запредельной: 40% в течение первых 90 дней просрочки и целых 96% после этого срока. В целом компания требовала более 182 000 гривен дополнительных начислений - это почти вдвое больше суммы самого просроченного долга.

Почему суд отказал в дополнительных процентах

Суды первой и апелляционной инстанций согласились взыскать с должника 40 306,19 гривны пени и 30 830,83 гривны штрафа. А вот во взыскании еще 110 887,30 гривны годовых процентов отказали.

Поставщик обжаловал решение в Верховном Суде. Большая Палата пояснила, что годовые проценты за просрочку платежа являются отдельным видом ответственности, но кредитор не всегда может получить всю начисленную сумму.

Суд обратил внимание на соотношение долга и дополнительных платежей: в этом деле штраф, пеня и проценты вместе почти вдвое превышали просроченную задолженность. Поэтому предприятию разрешили взыскать только штраф и пеню, а в дополнительных процентах также отказали.

Когда суд может уменьшить штрафы за долги

Большая Палата объяснила: штрафы, пеня и проценты должны компенсировать убытки, связанные с задержкой платежа. Кредитор не должен зарабатывать на просрочке больше, чем получил бы, если бы деньги ему вернули вовремя.

Поэтому при определенных обстоятельствах суд может уменьшить общий размер штрафа, пени и годовых процентов. При этом учитываются такие факторы:

насколько велики начисления по сравнению с долгом и убытками кредитора;

погасил ли должник задолженность полностью или частично;

имущественное положение обеих сторон;

другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Что это значит на практике

Ключевой вывод - если сумма штрафных начислений явно непропорциональна долгу, должник имеет шанс через суд уменьшить ее. Особенно когда основной долг уже погашен, а кредитор с помощью процентов пытается заработать больше, чем потерял из-за задержки денег.

Для обычных людей, столкнувшихся с требованиями микрофинансовых организаций или кредиторов, это означает: начисленные сверху штрафы и проценты можно попытаться оспорить, если они в несколько раз превышают сам долг.

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