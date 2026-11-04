Алименты удерживают с большинства выплат военнослужащих, включая боевые 30К/50К/100К. Однако ряд единовременных и компенсационных сумм в базу не входит.

Выплаты для военных при увольнении со службы и другие денежные суммы часто становятся предметом споров, когда речь идёт об алиментах. В Минобороны объяснили, какие составляющие денежного довольствия военного входят в алиментную базу, а какие - нет, и сколько полагается ребёнку.

Базовые правила удержания алиментов одинаковы для военнослужащих и гражданских. Их устанавливают Семейный кодекс Украины, Закон «Об исполнительном производстве» и постановление Кабмина №146 от 26 февраля 1993 года. Для военных ВСУ механизм дополнительно регулируют приказы Минобороны №260 от 7 июня 2018 года и №316 от 15 мая 2013 года.

С каких выплат военного удерживают алименты

База для удержания - это общее денежное довольствие: должностной оклад и оклад по воинскому званию, ежемесячная надбавка за выслугу лет, постоянные ежемесячные надбавки, доплаты, повышение оклада, премии, а также дополнительные вознаграждения систематического характера. Если алименты присуждены в доле от дохода, процентная ставка применяется к итоговой сумме довольствия уже после удержания налогов и сборов.

Боевые выплаты тоже входят в базу. Речь о 30К/50К/100К, а также 10 000 грн за фактическое выполнение обязанностей военной службы и «инструкторских» от 15 000 до 30 000 грн. Поскольку эти вознаграждения выплачивают ежемесячно за расчётный период, они относятся к постоянным видам дохода, и алименты удерживают со всей итоговой суммы.

Какие выплаты в базу не входят

Из алиментной базы исключают выплаты разового, целевого или компенсационного характера: денежную помощь на оздоровление, единовременные вознаграждения 70К/170К, единовременную помощь при ранении, контузии или инвалидности, материальную помощь на социально-бытовые нужды, единовременную помощь при увольнении и за заключение первого контракта.

Отдельно в Минобороны предостерегают от путаницы с «выплатами за ранение». Денежное довольствие за период лечения в алиментную базу учитывается, а единовременная помощь - нет. Поэтому в отдельных случаях стоит выяснить правовую природу выплаты по документам.

Сколько полагается ребёнку

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребёнка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста. Сейчас это 1 408,50 грн на ребёнка до 6 лет и 1 756 грн на ребёнка от 6 до 18 лет. Рекомендуемый минимум - 100% прожиточного минимума: 2 817 грн до 6 лет и 3 512 грн от 6 до 18 лет.

По приказному производству размер алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребёнка - максимум 28 170 грн до 6 лет и 35 120 грн от 6 до 18 лет. Право имеет и ребёнок от 18 до 23 лет, который продолжает учёбу: минимум 1 514 грн, максимум 30 280 грн.

Как рассчитывают долю и как оформить

Если выплату определяют как долю от заработка, то она составляет 1/4 дохода на одного ребёнка, 1/3 на двоих детей и 1/2 на троих и более. Долю распределяют между детьми поровну. Изменить размер алиментов можно через суд или нотариально удостоверенный договор - при существенных изменениях материального положения или семейных обстоятельств.

Родители могут заключить договор об уплате алиментов без суда - такой документ удостоверяет нотариус, он имеет силу исполнительного документа. При досрочном прекращении выплат получатель обращается к нотариусу за исполнительной надписью и передаёт её исполнителю. При устной договорённости сразу обратиться к исполнителю не получится.

При принудительном взыскании исполнитель направляет воинской части постановление об обращении взыскания на доходы. Финансовое подразделение делает расчёт, удерживает средства и перечисляет их на счёт органа Государственной исполнительной службы или частного исполнителя, откуда они поступают взыскателю.

Ранее Politeka сообщала, жилищные ваучеры для военных - кто и как сможет оформить жильё.

Также Politeka писала, пенсия при потере кормильца - кто имеет право на выплаты.