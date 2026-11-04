Общий индекс цен на продовольствие в следующем году вырастет еще на 7,2%. Больнее всего по кошелькам не только украинцев, но и всего мира ударит подорожание пшеницы.

Подорожание продуктов в последние месяцы беспокоит украинцев едва ли не каждый день, а теперь к внутренним факторам добавляется еще и глобальный. Эксперты Всемирного банка в октябрьском отчете Commodity Markets Outlook спрогнозировали: мировые цены на зерновые культуры в 2027 году вырастут еще на 9,3%, а общий индекс цен на продовольственные товары - на 7,2%.

Причем больше всего подорожает именно пшеница. Как сообщает Укринформ со ссылкой на Электронную зерновую биржу, причиной станут три фактора: перебои с поставками из Черноморского региона, неблагоприятные погодные условия и рост затрат на производство.

Сколько будут стоить пшеница, кукуруза и другие культуры

Американская твердая краснозерная озимая пшеница (HRW) подорожает больше всего. В 2026 году ее цена вырастет на 28% - с 243 до 311 долларов за тонну, а в 2027-м - еще на 13,5%, до 353 долларов за тонну.

Кукуруза в 2026 году подорожает на 9,9% (со 203 до 223 долларов за тонну), а в 2027-м - еще на 5,4%, до 235 долларов. Ячмень будет стоить 164 доллара за тонну в этом году и 172 - в следующем. Тайский рис с 5% битых зерен вырастет в цене с 408 до 448 долларов в 2026 году, а в 2027-м достигнет 500 долларов за тонну.

Масличные культуры подорожают еще заметнее. Соевое масло в 2026 году взлетит на 39% - до 1585 долларов за тонну, а в 2027-м будет стоить уже 1765 долларов. Соевый шрот в этом году подорожает на 17,5% (до 430 долларов), в следующем году - еще на 9,5%, до 471 доллара. Сама соя достигнет 489 и 515 долларов за тонну соответственно.

Почему продукты будут дорожать

Давление на цены дополнительно усиливает подорожание удобрений и энергоносителей. По оценкам Всемирного банка, в 2026 году цены на энергоресурсы вырастут еще на 32%, а нефть марки Brent подорожает с 69 до 91 доллара за баррель. Индекс цен на удобрения в этом году увеличится на 14,3% (например, карбамид подорожает на 20,6% - до 510 долларов за тонну). В 2027 году удобрения, правда, подешевеют на 12,4%, однако затраты на энергоносители, переработку и транспортировку останутся главными составляющими себестоимости агропродукции.

Самый большой риск для цен - блокирование поставок из портов Черного моря, рост цен на энергоносители и возможное усиление явления Эль-Ниньо. Во Всемирном банке подсчитали: если все эти факторы сложатся вместе, в 2027 году мировые цены на продовольственное сырье на 12% превысят базовый прогноз и станут выше, чем в 2022 году. Больше всего от этого пострадают зависящие от импорта страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азии.

Что это значит для Украины

Для Украины, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, рост мировых цен - одновременно и риск, и возможность. С одной стороны, дорожающее сырье бьет по себестоимости продуктов внутри страны. С другой - более высокие мировые котировки могут означать большую выручку для аграриев, которые смогут продавать урожай дороже.

Для сравнения: еще в апрельском отчете Commodity Markets Outlook эксперты Всемирного банка прогнозировали среднюю цену на пшеницу на 2026 год лишь на уровне 253 долларов за тонну, а на 2027-й - 260 долларов. То есть за полгода прогноз вырос более чем на 90 долларов за тонну - именно из-за ухудшения ситуации с поставками из Черноморского региона.

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